Чеснок, который доживёт до весны: всего три условия, о которых забывают

Правила уборки чеснока: когда копать и как сушить, чтобы не сгнил

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сбор чеснока — это не просто вопрос календаря. Ошибиться на пару дней — и головки могут либо не дозреть, либо начать гнить. Поэтому главное правило здесь — уловить тот самый идеальный момент.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Как понять, что чеснок созрел

Ваш надёжный ориентир — стрелки. Да-да, те самые, которые обычно обрывают. Опытные огородники советуют оставлять 2-3 стрелки: когда они выпрямятся и зацветут, это верный сигнал — пора копать.

Такой способ позволяет с высокой точностью определить зрелость урожая, особенно если погодные условия в сезоне нестабильны.

Как правильно выкопать чеснок

Главное — выбрать солнечный день. Лопата тут не лучший помощник: лучше использовать вилы — так ниже шанс повредить головки.

Сразу после выкопки чеснок оставляют на солнце минимум на 2 часа. Это важно: свежевыкопанные головки не переносят влажность, а солнечное тепло помогает удалить излишки влаги.

Правила просушки: не торопитесь с обрезкой

После солнечной ванны урожай перекладывают в сухое и затенённое место. Здесь чеснок должен полежать до 10 дней, но не больше.

Важно: не обрезайте листья и корни сразу. Пока они не высохли, они продолжают передавать питательные вещества в головку. Отрезать всё можно позже — когда ботва полностью высохнет.

Листья укорачивают, оставляя "шейку" 3-5 см.

Корни обрезают почти полностью, как можно ближе к основанию.

Как сохранить чеснок до весны

Хорошая просушка — только половина успеха. Вторая — условия хранения:

Сухо. Высокая влажность = риск плесени и гнили.

Темно. Свет может спровоцировать прорастание.

Прохладно. Идеально — 3-5 °C.

В таких условиях чеснок спокойно долежит до весны — и даже дольше.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

