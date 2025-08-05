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Один приём — и томаты становятся слаще и крупнее: делается только в августе

Августовская обрезка увеличивает урожай томатов и перцев до 30%
2:56
Садоводство

Середина лета — это не время расслабляться, а момент для стратегических решений. Многие дачники упускают один важный приём, который может увеличить урожай томатов и перцев на треть — и всё это за одну процедуру. Речь о специальной обрезке, которую нужно проводить именно в августе.
Опытные огородники уверены: сейчас, в конце сезона, важны не посадки и подкормки, а грамотное распределение сил растения.

Августовская обрезка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Августовская обрезка

Почему август — решающий месяц

С приближением осени растения не прекращают плодоношение, как может показаться. Они просто перераспределяют ресурсы, чаще в ущерб качеству. Главная задача — направить питательные вещества туда, где они действительно принесут результат.

Если не вмешаться, растение продолжит тратить силы на рост зелени, пустоцветов и завязей, которые уже не успеют созреть. А значит, и весь урожай пострадает.

Чем августовская обрезка отличается от летней

Обрезка в июне или июле направлена на формирование куста. А вот августовская - строго утилитарная:
она останавливает рост и перенаправляет все соки к уже существующим плодам.

Что делать с томатами

  • Удалите все новые пасынки, особенно в верхней части растения.
  • Срежьте цветочные кисти, на которых завязи не достигли размера горошины.
  • Уберите мелкие или поврежденные плоды — они всё равно не созреют.

Таким образом, растение сосредотачивается на наливе уже сформировавшихся томатов.

Что делать с перцами

  • У перцев прищипывают все точки роста на побегах — без исключения.
  • Дополнительно удаляют завязи, которые заведомо не успеют развиться до полноценного состояния.

Результат — корневая система и стебель "работают" на ограниченное количество плодов, отдавая им максимум ресурсов.

Почему это работает

После обрезки растение:

  • Не расходует силы на лишнюю вегетацию

  • Получает больше света и воздуха

  • Снижает риск грибковых заболеваний в прохладные ночи

  • Ускоряет созревание плодов — уже через неделю видны результаты

Плоды после такой процедуры становятся крупнее, с насыщенным вкусом и повышенным содержанием сахаров. Урожай с куста может увеличиться до 30%!

Уход после обрезки: что важно помнить

  • Полив должен быть регулярным, но умеренным.
  • Исключите любые подкормки, особенно содержащие азот - он снова простимулирует рост зелени, что нам уже не нужно.

Кому особенно подойдёт метод

  • Этот способ идеален для высокорослых (индетерминантных) сортов томатов, где много завязей и побегов.
  • У перцев метод работает на любых кустах — независимо от их типа.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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