Один приём — и томаты становятся слаще и крупнее: делается только в августе

Середина лета — это не время расслабляться, а момент для стратегических решений. Многие дачники упускают один важный приём, который может увеличить урожай томатов и перцев на треть — и всё это за одну процедуру. Речь о специальной обрезке, которую нужно проводить именно в августе.
Опытные огородники уверены: сейчас, в конце сезона, важны не посадки и подкормки, а грамотное распределение сил растения.
Почему август — решающий месяц
С приближением осени растения не прекращают плодоношение, как может показаться. Они просто перераспределяют ресурсы, чаще в ущерб качеству. Главная задача — направить питательные вещества туда, где они действительно принесут результат.
Если не вмешаться, растение продолжит тратить силы на рост зелени, пустоцветов и завязей, которые уже не успеют созреть. А значит, и весь урожай пострадает.
Обрезка в июне или июле направлена на формирование куста. А вот августовская - строго утилитарная:
она останавливает рост и перенаправляет все соки к уже существующим плодам.
Таким образом, растение сосредотачивается на наливе уже сформировавшихся томатов.
Результат — корневая система и стебель "работают" на ограниченное количество плодов, отдавая им максимум ресурсов.
После обрезки растение:
Не расходует силы на лишнюю вегетацию
Получает больше света и воздуха
Снижает риск грибковых заболеваний в прохладные ночи
Ускоряет созревание плодов — уже через неделю видны результаты
Плоды после такой процедуры становятся крупнее, с насыщенным вкусом и повышенным содержанием сахаров. Урожай с куста может увеличиться до 30%!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.