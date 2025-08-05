Как избавиться от слизней на грядках: проверенные методы от огородников

Они скользят по участку, как призраки: три способа остановить нашествие слизней

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник знает: с наступлением нового сезона начинается и новая война со слизнями. Эти скользкие вредители появляются будто ниоткуда и за считаные дни могут уничтожить молодые всходы. Главное — не сдаваться и использовать всё арсенал средств. Причем чем раньше вы начнете — тем лучше.

Фото: commons.wikimedia.org by Apdency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слизни

Вот три метода, которые можно (и нужно!) комбинировать для надёжного результата.

1. Зола — ваш первый рубеж обороны

Слизни терпеть не могут золу. Для них это настоящая преграда, которую они предпочитают обойти стороной.

Что делать:

Обсыпьте грядки по периметру древесной золой — особенно те, где растут любимые лакомства слизней: салат, капуста, клубника.

Слой должен быть сплошным, без пропусков.

Не забывайте регулярно обновлять зольную "линию защиты" — особенно после дождя.

2. Мульча как способ отпугивания

Правильно подобранная мульча может значительно усложнить жизнь слизням. Они любят влагу и укромные места — но некоторые виды мульчи создают для них совсем неподходящие условия.

Что использовать:

Сухие листья ,

опилки ,

хвойные иголки.

Такая мульча не только препятствует размножению слизней, но и улучшает структуру почвы, сохраняет влагу и снижает рост сорняков. Настоящая польза по всем фронтам.

3. Нашатырный спирт — экстренное средство

Если вредители уже вовсю хозяйничают на участке, потребуется более решительное действие. И тут на помощь приходит нашатырный спирт.

Инструкция:

Смешайте 1 часть нашатыря с 2 частями воды .

Перелейте раствор в пульверизатор.

Опрыскивайте слизней, как только заметите их на грядке.

Это средство действует мгновенно и крайне эффективно, но использовать его следует аккуратно и точечно, чтобы не навредить растениям.

Совет напоследок:

Чем раньше вы начнете действовать, тем меньше проблем будет летом. Комбинируйте подходы: зола и мульча работают как профилактика, а нашатырь — как точечный удар. Вместе они дадут максимальный эффект.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

