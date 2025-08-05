Малину нужно резать с умом: ошибка, которая лишает половины урожая

Правила ухода и обрезки многократно плодоносящей малины

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В саду можно выращивать как обычную малину с одним урожаем в год, так и ремонтантную — плодоносящую дважды за сезон. Второй вариант выгоднее: первая волна ягод появляется в начале лета, а вторая — радует до самых заморозков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Правильный выбор сорта и грамотный уход — залог богатого урожая. Важны питание почвы, своевременные подкормки и, конечно, регулярная обрезка кустов.

Особенности роста ремонтантной малины

У ремонтантной малины есть два типа побегов:

Прошлогодние — выросли в прошлом сезоне, дают первый урожай в начале лета, а после второго плодоношения засыхают.

Побеги текущего года — появляются весной, плодоносят с конца лета до заморозков. Если их не срезать осенью или ранней весной, на следующий год они принесут первый летний урожай.

Таким образом, при правильной обрезке можно собирать ягоды почти непрерывно: сначала с прошлогодних побегов, потом — с молодых.

Как обрезать

После второго плодоношения (осенью или весной) прошлогодние побеги удаляют полностью, срезая у земли. Одновременно вырезают все слабые, повреждённые и растущие вгущённо стебли. Побеги текущего года осенью можно: оставить до весны, чтобы получить летний урожай, или срезать, тогда плодоношение будет только осенним, но кусты омолодятся и будут более компактными. Оптимальный вариант — оставить часть качественных побегов для лета и часть вырезать, чтобы разгрузить куст и улучшить проветривание.

Уход за кустами

Подвязка обязательна: тяжёлые ветви с ягодами без опоры могут полечь.

Полив проводят по мере необходимости, особенно в засушливые периоды.

Подкормки: компост, комплексные удобрения, древесная зола.

Мульчирование — соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу и снизить рост сорняков.

Ремонтантная малина при грамотной обрезке и уходе способна давать два обильных урожая за сезон. Комбинированная система срезки — лучший способ получить ягоды и в начале лета, и в осенний период.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые, включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

