Не рвите фасоль, как все: популярная привычка лишает вас половины урожая

Фасоль — одна из любимых культур дачников. Она тёплолюбива, поэтому посев обычно завершают в мае. На грядках выращивают два основных типа — кустовую (керчковую) и вьющуюся (тычковую). Летом свежие стручки идут в пищу, а излишки перерабатывают разными способами — от заморозки до консервации.
Фасоль можно выращивать ради стручков или ради семян. Для заготовки сухих семян потребуется больше времени и усилий: проще приобрести их в магазине, но в случае желания иметь собственный посадочный материал — стоит оставить часть растений до полного созревания.
Стручки убирают, когда они достигли полного размера, но при этом остаются свежими и хрустящими.
Поздний сбор приведёт к пересыханию и огрублению, такие стручки не подходят для кулинарии.
Слишком ранний сбор — невыгоден, так как плоды не успеют набрать массу.
Созревший стручок легко ломается, без волокон, с ровным изломом. Окраска зависит от сорта: чаще всего стручки зелёные, светлые или тёмные, реже — фиолетовые. При варке фиолетовые стручки зеленеют.
Срывать их лучше руками, стараясь не повредить всё растение.
Кустовую фасоль собирают просто: наполнили контейнер, сразу отправили на переработку. Сбор проводят несколько раз за сезон, удаляя отжившие растения.
Вьющаяся фасоль даёт урожай дольше: растения продолжают цвести и формировать стручки до осени. Эти сорта более урожайны, но требуют опоры и большего ухода.
В среднем уборка начинается с середины июля и продолжается до середины сентября, до первых заморозков.
Если стручки начали подсыхать, их используют только на сухое зерно. При угрозе ранних заморозков или затяжных дождей растения выдёргивают целиком и досушивают, подвесив под навесом.
Высушенные семена хранят в стеклянных банках с крышками. Если семена не успели вызреть, их можно просто заморозить.
Для еды свежие стручки очищают от кончиков, чтобы удалить жёсткие части. Важно готовить их в первые дни после сбора, иначе они становятся волокнистыми и теряют вкус.
Излишки удобно заморозить — так фасоль сохранит вкус и текстуру на всю зиму. При нехватке места в морозильной камере стручки можно законсервировать в сладком маринаде, который подойдёт как дополнение к соусам и гарнирам.
Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые, объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды (например, Фасоль огненно-красная, с красными цветками) также в качестве декоративного растения.
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