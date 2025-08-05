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Не рвите фасоль, как все: популярная привычка лишает вас половины урожая

Когда и как убирать фасоль разных сортов — рекомендации по хранению и переработке
2:45
Садоводство

Фасоль — одна из любимых культур дачников. Она тёплолюбива, поэтому посев обычно завершают в мае. На грядках выращивают два основных типа — кустовую (керчковую) и вьющуюся (тычковую). Летом свежие стручки идут в пищу, а излишки перерабатывают разными способами — от заморозки до консервации.

Фасоль на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фасоль на даче

Фасоль можно выращивать ради стручков или ради семян. Для заготовки сухих семян потребуется больше времени и усилий: проще приобрести их в магазине, но в случае желания иметь собственный посадочный материал — стоит оставить часть растений до полного созревания.

Когда собирать фасоль

Стручки убирают, когда они достигли полного размера, но при этом остаются свежими и хрустящими.

  • Поздний сбор приведёт к пересыханию и огрублению, такие стручки не подходят для кулинарии.

  • Слишком ранний сбор — невыгоден, так как плоды не успеют набрать массу.

Созревший стручок легко ломается, без волокон, с ровным изломом. Окраска зависит от сорта: чаще всего стручки зелёные, светлые или тёмные, реже — фиолетовые. При варке фиолетовые стручки зеленеют.

Срывать их лучше руками, стараясь не повредить всё растение.

  • Кустовую фасоль собирают просто: наполнили контейнер, сразу отправили на переработку. Сбор проводят несколько раз за сезон, удаляя отжившие растения.

  • Вьющаяся фасоль даёт урожай дольше: растения продолжают цвести и формировать стручки до осени. Эти сорта более урожайны, но требуют опоры и большего ухода.

В среднем уборка начинается с середины июля и продолжается до середины сентября, до первых заморозков.

Сбор на семена

Если стручки начали подсыхать, их используют только на сухое зерно. При угрозе ранних заморозков или затяжных дождей растения выдёргивают целиком и досушивают, подвесив под навесом.

Высушенные семена хранят в стеклянных банках с крышками. Если семена не успели вызреть, их можно просто заморозить.

Как использовать свежую фасоль

Для еды свежие стручки очищают от кончиков, чтобы удалить жёсткие части. Важно готовить их в первые дни после сбора, иначе они становятся волокнистыми и теряют вкус.

Излишки удобно заморозить — так фасоль сохранит вкус и текстуру на всю зиму. При нехватке места в морозильной камере стручки можно законсервировать в сладком маринаде, который подойдёт как дополнение к соусам и гарнирам.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые, объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды (например, Фасоль огненно-красная, с красными цветками) также в качестве декоративного растения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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