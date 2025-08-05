Август для дачника: 10 работ, которые повлияют на весь урожай осени

Агроном назвала основные работы в огороде и саду в августе

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — один из самых насыщенных месяцев для дачников. В это время приходится совмещать сбор и переработку урожая с уходом за грядками, подкормками и подготовкой хранилищ к осени. Вот список ключевых работ, которые стоит выполнить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дача в августе

Подкормка овощей калием

В конце лета активно плодоносят томаты, перцы, баклажаны, огурцы и кабачки. Всем этим культурам необходим калий — он улучшает вкус, форму и качество плодов. При его недостатке огурцы становятся грушевидными, у перцев истончаются стенки, а вкус помидоров теряет насыщенность.

Калий нужен и капусте на этапе формирования кочана. Огурцы в августе стоит подкармливать каждые 10 дней, кабачкам и тыквам также будет полезна калийная подкормка.

В открытом грунте подойдут калиевая селитра (с небольшим содержанием азота) для широколиственных культур.

В теплице лучше использовать удобрения без азота — сернокислый калий или монофосфат калия.

Своевременный сбор томатов

В августе стоит снимать слегка побелевшие, но ещё зелёные плоды — особенно на нижних кистях и первых кистях в теплице. Это защитит урожай от фитофтороза и других болезней, которые активизируются с приходом дождей и холодных ночей.

Томаты можно отправить на дозревание, положив рядом яблоко, банан или уже красный помидор. Своевременный сбор стимулирует появление новых завязей, что особенно важно для высокорослых тепличных сортов, плодоносящих до октября.

Морковь и свёкла

Конец августа — начало сентября подходит для сбора корнеплодов. Перед этим можно внести калий. Убирать их раньше времени не стоит — в августе они активно прибавляют в весе. Полив прекращают, чтобы избежать уплотнения почвы и растрескивания корнеплодов. По этой же причине без крайней необходимости не поливают кабачки и тыквы.

Капуста

Раннеспелые и среднеспелые сорта можно убирать для свежих блюд и заготовок. Позднеспелые — только пропалывать и рыхлить, давая им набрать массу. Полив проводят 1-2 раза в месяц при отсутствии сильных дождей.

Картофель

Кусты окучивают, удаляют колорадского жука. У ранних сортов за 10 дней до уборки срезают ботву, чтобы снизить риск грибковых заболеваний. При правильных сроках обработки можно выкопать молодую картошку уже в августе.

Клубника

Сажают новые кусты, у старых удаляют повреждённые листья, грядки пропалывают и рыхлят.

Урожай сада и бахчи

В августе активно плодоносят огурцы, перцы, баклажаны, томаты, дыни и арбузы. Плоды собирают вовремя, чтобы избежать гниения. В саду обрезку не проводят, но можно высаживать новые растения, если погода не слишком жаркая.

Подготовка погреба

Перед закладкой урожая хранилище очищают, белят стены, обрабатывают от грибка. Уже можно отправлять на хранение чеснок, лук и заготовки.

Август требует от дачника особой организованности: своевременная подкормка, сбор урожая и уход за растениями помогут продлить плодоношение и сохранить качество продукции. А правильно подготовленное хранилище обеспечит свежими овощами и фруктами на всю зиму.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

