Каждый садовод должен знать: 5 причин появления дырок на капусте

Дырки на капусте связаны с вредителями и дефицитом питательных веществ

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Капуста — один из самых распространенных овощей на наших огородах. Однако при ее выращивании садоводы часто сталкиваются с проблемами, одной из которых являются дырки на листьях. Такие повреждения могут быть вызваны различными факторами, и в этой статье мы обсудим основные причины их появления и меры по борьбе с ними.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рассада капусты

Вредители

Одной из самых распространенных причин появления дырок на капусте являются вредители. Наиболее антипатичные из них:

Капустная белянка: гусеницы этого бабочки легко пробираются через листья капусты, оставляя дырки. Они могут уничтожить значительную часть урожая за короткий срок.

Капустный муравей: эти крошечные вредители также могут оставить за собой незаметные, но многочисленные дырочки.

Тля: хотя в основном она высасывает соки, иногда ее скопления могут привести к повреждению листьев и образованию дыр.

Физиологические причины

Иногда дырки на капусте могут возникнуть не только из-за вредителей, но и из-за неблагоприятных условий выращивания:

Слишком высокий уровень влаги: если капуста подвержена постоянным осадкам, может возникнуть гниение, приводящее к образованию дырок.

Нехватка питательных веществ: если в почве недостаточно калия или кальция, листья капусты могут становиться хрупкими и образовывать дыры.

Меры борьбы и профилактика

Вот несколько рекомендаций по предотвращению и устранению повреждений на капусте:

Регулярная проверка растений: осматривайте капусту на наличие вредителей, особенно на ранних стадиях. Чем раньше вы заметите проблему, тем легче будет с ней справиться.

Использование инсектицидов: если вы обнаружили вредителей, можно применить подходящие инсектициды. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке и соблюдайте меры предосторожности.

Народные средства: некоторые садоводы предпочитают использовать природные методы. Например, растворы на основе чеснока, перца или табака могут отпугнуть вредителей.

Подкормка и уход: позаботьтесь о качестве почвы, удобряя ее калийными и кальциевыми добавками. Это поможет укрепить растения и сделать их более устойчивыми к вредителям.

Культивация соседних растений: вырасти репу или укроп рядом с капустой может отпугнуть некоторых вредителей. Соседние растения иногда выступают в роли естественных защитников.

Дырки на капусте могут быть следствием различных факторов, начиная от вредителей и заканчивая физиологическими проблемами. Чтобы минимизировать риск появления таких повреждений, важно регулярно проверять растения, следить за состоянием почвы и применять методы борьбы с вредителями.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

