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Каждый садовод должен знать: 5 причин появления дырок на капусте

Дырки на капусте связаны с вредителями и дефицитом питательных веществ
2:55
Садоводство » Овощи

Капуста — один из самых распространенных овощей на наших огородах. Однако при ее выращивании садоводы часто сталкиваются с проблемами, одной из которых являются дырки на листьях. Такие повреждения могут быть вызваны различными факторами, и в этой статье мы обсудим основные причины их появления и меры по борьбе с ними.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Вредители

Одной из самых распространенных причин появления дырок на капусте являются вредители. Наиболее антипатичные из них:

  • Капустная белянка: гусеницы этого бабочки легко пробираются через листья капусты, оставляя дырки. Они могут уничтожить значительную часть урожая за короткий срок.
  • Капустный муравей: эти крошечные вредители также могут оставить за собой незаметные, но многочисленные дырочки.
  • Тля: хотя в основном она высасывает соки, иногда ее скопления могут привести к повреждению листьев и образованию дыр.

Физиологические причины

Иногда дырки на капусте могут возникнуть не только из-за вредителей, но и из-за неблагоприятных условий выращивания:

  • Слишком высокий уровень влаги: если капуста подвержена постоянным осадкам, может возникнуть гниение, приводящее к образованию дырок.
  • Нехватка питательных веществ: если в почве недостаточно калия или кальция, листья капусты могут становиться хрупкими и образовывать дыры.

Меры борьбы и профилактика

Вот несколько рекомендаций по предотвращению и устранению повреждений на капусте:

  • Регулярная проверка растений: осматривайте капусту на наличие вредителей, особенно на ранних стадиях. Чем раньше вы заметите проблему, тем легче будет с ней справиться.
  • Использование инсектицидов: если вы обнаружили вредителей, можно применить подходящие инсектициды. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке и соблюдайте меры предосторожности.
  • Народные средства: некоторые садоводы предпочитают использовать природные методы. Например, растворы на основе чеснока, перца или табака могут отпугнуть вредителей.
  • Подкормка и уход: позаботьтесь о качестве почвы, удобряя ее калийными и кальциевыми добавками. Это поможет укрепить растения и сделать их более устойчивыми к вредителям.
  • Культивация соседних растений: вырасти репу или укроп рядом с капустой может отпугнуть некоторых вредителей. Соседние растения иногда выступают в роли естественных защитников.

Дырки на капусте могут быть следствием различных факторов, начиная от вредителей и заканчивая физиологическими проблемами. Чтобы минимизировать риск появления таких повреждений, важно регулярно проверять растения, следить за состоянием почвы и применять методы борьбы с вредителями.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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