Зачем садоводам сейчас готовиться к новому сезону? Узнайте главный секрет

Осмысленное садоводство: создаём план огорода летом

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотя может показаться, что до следующего огородного сезона еще очень далеко, опытные садоводы знают, что сейчас самое время для планирования будущего урожая. Пока все впечатления свежи, а растения демонстрируют свои характеристики, вы можете подготовить прочный фундамент для ещё более успешного сезона.

Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain грядки

Летнее планирование огорода — это не скучная обязанность, а увлекательное занятие, которое поможет рационально использовать время, деньги и усилия.

Зачем нужно планировать летом?

Летний период — это момент, когда у вас в памяти еще свежи все события прошедшего сезона. Вы помните, где и какие растения росли, какие сочетания оказались удачными, а какие, наоборот, затрудняли рост. Помните ли вы, где была тень или избыточное солнце, какие грядки пересыхали, а какие накапливали воду?

Вы также оцените, какие сорта порадовали хорошим урожаем, а какие разочаровали, столкнувшись с насекомыми или болезнями. Эти наблюдения — бесценный опыт для коррекции будущих планов.

С одной стороны, у вас есть достаточно времени, чтобы проанализировать свои записи и изучить новые сорта и методы органического земледелия. С другой стороны, некоторые задачи требуют немедленного планирования и реализации, например, определить размещение грядок с учетом севооборота и посев сидератов.

Зная предварительную схему, вы сможете уже осенью внести удобрения, подготовить теплые грядки и начать бороться с многолетними сорняками на конкретных участках.

Подход к составлению плана

Для начала создайте схему текущего расположения грядок и культур. Дополните ее фотографиями для лучшего восприятия.

Запишите свой опыт — успехи и неудачи. Укажите урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, вкусовые качества плодов и возникавшие проблемы для каждой культуры. Отметьте, какие грядки находились на солнце, а какие в тени, а также укажите тип почвы на каждом участке. Определите, какие грядки были удобными в обслуживании, а к каким было сложно подойти.

Наконец, поставьте перед собой цели на следующий год. Подумайте, какие культуры себя проявили, а какие не оправдали ожиданий.

Составьте схему севооборота, сгруппировав растения по семействам:

Пасленовые (томаты, перец, баклажаны, картофель)

Тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы, арбузы)

Капустные (все виды капусты, редька)

Бобовые (горох, фасоль)

Луковые (репчатый лук, чеснок)

Зонтичные (морковь, укроп)

Маревые (свёкла)

Злаковые (кукуруза)

Помните главное правило: избегайте посадки культур одного семейства на одном месте два года подряд. Желательно, чтобы между посадками был перерыв в 3-4 года. Это позволит сохранить плодородие почвы и предотвратить накопление вредителей и болезней, специфичных для выбранной культуры

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

