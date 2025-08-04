Звёзды подскажут: когда садоводам оптимально трудиться в августе

Благоприятные дни для садовых работ в августе 2025 по лунному календарю

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С давних времен садоводы ориентируются в своих делах по лунному календарю. Это связано с тем, что активность Луны в определенные дни может способствовать росту растений, а в другие — наоборот, замедлять его. Астролог Элиана Астратова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", в какие дни августа работа в саду будет наиболее удачной.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain посадка дерева

По словам эксперта, с 8 по 10 августа — это оптимальный период для проведения садовых работ.

"Эти дни считаются благоприятными, так как Луна растет и находится в знаке Тельца, что создает отличные условия для работы в огороде. Также удачными днями с растущей Луной являются 14-16 и 21-22 августа", — добавила астролог.

Хотя с 27 по 29 августа Луна начнёт убывать, заниматься сбором урожая в эти дни также будет полезно.

"Не стоит планировать посадки на 4-5, 11-12 и 18-20 августа. В эти дни Луна убывает, поэтому работа с рассадой даст менее продуктивные результаты", — подчеркнула Э. Астратова.

Кроме того, дни с 23 по 26 августа также не подходят для посадок, поскольку, по словам астролога, в это время плодородие растений будет крайне низким.

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

