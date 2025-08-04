Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные опровергли миф о зависимости от сахара — исследование длилось полгода
Поперечный* предостерёг россиян от переезда в Лос-Анджелес: высокие цены и ужасы медицины
Россия защитит нефтетанкеры в случае опасности со стороны Великобритании
Президент Трамп распорядился добавить золота в отделку Овального кабинета
Adani Group и BYD: партнёрство, способное перекроить глобальный рынок аккумуляторов
Осенняя депрессия подкралась в рюкзаке: как начало школы ломает психику
Три простых ингредиента реанимируют старую разделочную доску
Оззи Осборн: сын рассказал о кулинарных привычках и любимой еде отца
Одна миска на двоих: ветеринары назвали опасности совместного кормления кошки и собаки

Звёзды подскажут: когда садоводам оптимально трудиться в августе

Благоприятные дни для садовых работ в августе 2025 по лунному календарю
1:31
Садоводство

С давних времен садоводы ориентируются в своих делах по лунному календарю. Это связано с тем, что активность Луны в определенные дни может способствовать росту растений, а в другие — наоборот, замедлять его. Астролог Элиана Астратова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", в какие дни августа работа в саду будет наиболее удачной.

посадка дерева
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
посадка дерева

По словам эксперта, с 8 по 10 августа — это оптимальный период для проведения садовых работ.

"Эти дни считаются благоприятными, так как Луна растет и находится в знаке Тельца, что создает отличные условия для работы в огороде. Также удачными днями с растущей Луной являются 14-16 и 21-22 августа", — добавила астролог.

Хотя с 27 по 29 августа Луна начнёт убывать, заниматься сбором урожая в эти дни также будет полезно.

"Не стоит планировать посадки на 4-5, 11-12 и 18-20 августа. В эти дни Луна убывает, поэтому работа с рассадой даст менее продуктивные результаты", — подчеркнула Э. Астратова.

Кроме того, дни с 23 по 26 августа также не подходят для посадок, поскольку, по словам астролога, в это время плодородие растений будет крайне низким.

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Астрономы обнаружили кварцевые кристаллы в атмосфере экзопланеты WASP-17b
Наука и техника
Астрономы обнаружили кварцевые кристаллы в атмосфере экзопланеты WASP-17b
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Мамины запасы отдыхают: закрутка, которую вы точно не забудете — баклажаны, как из ресторана
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Последние материалы
Певца Niletto отчитали за высокомерное поведение с фанатами
Туристы сталкиваются с аннуляцией визы K-ETA перед поездкой в Корею — опыт путешественников
Military Watch Magazine: интеграция Циркона на Су-57 меняет баланс сил
Пенсии россиян старше 80 лет увеличат в сентябре на 10 221 рубль — Балынин
Диетологи назвали лимон, имбирь и зелёные смузи натуральными детокс-продуктами
Британцы намерены подстроить экологическую катастрофу руками Украины
Правительство Литвы отправлено в отставку после заявлений премьера
МИД Латвии объяснил депортацию ветерана Москальёнова отказом осудить Россию
Пустые флаконы из-под духов могут стать предметами декора
Какао с лимонной цедрой приобретает насыщенный и освежающий вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.