Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Athlean-X: секрет эффективных отжиманий – прогрессивная перегрузка, а не количество
Врач Бычкова: нормальная температура тела колеблется от 35,4 до 37,3 градуса
Цены на вторичное жильё в России вырастут на 5–7% по прогнозу "Метриум"
Почему нельзя наказывать кошку — объяснение поведения и советы по коррекции
Пассажир избил попутчика с панической атакой и попал в чёрный список авиакомпании Indigo
Свет, вода, зелень: философия душа в стиле зимнего сада
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой
Исследование: молодые люди сильнее реагируют на негатив в интернете
Грузовики Dongfeng, FAW, Foton и Sitrak запрещены к продаже в РФ

Не дайте яблокам упасть: рассказываем, как сохранить урожай любимым фруктам

Садоводы назвали 6 причин, почему яблоки падают до зрелости
4:10
Садоводство » Советы

С каждым годом садоводы ждут с нетерпением сезона яблок, но что делать, когда плоды начинают падать с дерева задолго до созревания? Это может вызвать панику и расстройство, ведь каждый хочет наслаждаться сладкими и сочными яблоками, а не смотреть, как они бесцельно катятся по земле. 

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Причины преждевременного падения яблок

Естественный отбор

Иногда яблоки падают, как часть естественного процесса. Этот метод «отборочной комиссии» работает, когда дерево осознает, что завязей слишком много для его ресурсов. Постепенно оно сбрасывает слабые и несовершенные плоды, чтобы сосредоточить силы на оставшихся, лучших яблоках. Это можно считать неким видом «селекции», но радует это садоводов не всегда.

Недостаток влаги

Засуха — настоящий враг для яблонь. Когда корни не получают необходимого количества воды, плодам не хватает питательных веществ, что приводит к их преждевременному опадению. Яблоки будут выглядеть недозревшими и потеряют свой вкус.

Избыток влаги

С другой стороны, переувлажнение — тоже беда. Слишком много воды может вызывать гниение корней, что ослабит дерево. Когда корни «плавают» в воде, они не могут нормально функционировать, и яблоки начинают падать заранее.

Питательный дисбаланс

Как и люди, яблоневые деревья нуждаются в сбалансированном питании. Недостаток калия или кальция может сказаться на здоровье дерева и привести к тому, что оно сбрасывает плоды. В то же время избыток азота может создавать такую лиственную пышность, что яблоки не успевают наливаться и падают.

Чуждые гости: болезни и вредители

Нельзя забывать о том, что и вредители, и болезни могут быть серьезной проблемой. Болезни, такие как мучнистая роса или плодовая гниль, могут ослабить дерево, а вредители, например, яблоневый цветоед, способны повредить завязи. В результате плоды начинают падать на землю раньше времени.

Погода всегда не по расписанию

Экстремальные и непредсказуемые погодные условия могут сильно испортить отпуск вашего урожая. Заморозки, град или сильный ветер могут стать настоящей катастрофой для яблок, которые еще не успели созреть.

Как спасти урожай

Теперь, когда мы выяснили основные причины, давайте поговорим о том, как можно предотвратить падение яблок и сохранить свой урожай:

Правильный полив — половина успеха

Обеспечьте своим яблоням равномерный и достаточный полив, особенно в засушливые сезоны. Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу в почве и защитить корни от перегрева.

Удобрение с умом

Проведите анализ почвы и используйте удобрения, которые обеспечивают баланс необходимых питательных веществ. Обычные минеральные удобрения будут хороши, но не забывайте о компосте и органических добавках.

Боевая готовность против вредителей и болезней

Регулярно проводите осмотр деревьев на наличие заболеваний и вредителей. Используйте средства защиты растений в соответствии с рекомендациями. Убедитесь, что ваши яблони защищены до и во время цветения.

Защита от непогоды

Если предполагаются сильные порывы ветра или заморозки, простая сетка или временное укрытие могут спасти ваш урожай. Защита — это всегда лучшее решение для значительных потерь.

Творите с деревьями: обрезка и формирование кроны

С регулярной обрезкой вы не только придаете деревьям красивую форму, но и позволяете солнечному свету лучше проникать в крону. Убедитесь, что дерево получает достаточно света и воздуха.

Создание идеального места для роста

При посадке выбирайте хорошо дренированные участки. Яблоням необходимо много солнечного света, поэтому избегайте тенистых мест и плотных застроек.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов
Домашние животные
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов Аудио 
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Калистеника для начинающих: 5 шагов к эффективным и безопасным тренировкам
Эксперты предупредили: Passat, Sonata и Lancer могут потребовать серьёзных затрат
Что проверять перед арендой квартиры — советы эксперта по недвижимости
Самые полезные — и самые опасные: в чём главный парадокс груздей
Лиана Шульгина в больнице: что произошло с невесткой певицы Валерии
Отели Европы восстали против Booking.com: коллективный иск и обвинения в несправедливости
Росатом выбран для строительства АЭС в Казахстане — сообщило правительство
Секреты здорового винограда: предостережения против увядания гроздей
Работа в позе дачника повышает риск инсульта — предупреждают неврологи
Когда закончатся дожди в Москве? Прогноз погоды на неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.