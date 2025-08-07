Проморгали август — потеряли размер: когда и чем подкормить тыкву, чтобы не жалеть

Август — ключевой месяц для формирования урожая тыквы. В это время культура набирает массу, накапливает сахар, и именно сейчас можно значительно повлиять на вкус и размер плодов. Для этого используются доступные, простые, но проверенные временем средства.
Один из лучших вариантов подкормки для тыквы в августе — обычная древесная зола. Её применение позволяет:
насытить почву калием и микроэлементами;
улучшить вкус мякоти;
укрепить иммунитет растения.
Используются разные способы:
золу рассыпают вокруг куста и поливают водой;
настаивают в ведре с водой (1 стакан золы на 10 литров, настаивать 1-2 суток);
добавляют в состав других органических подкормок для усиления эффекта.
Для приготовления натуральной питательной смеси подойдут одуванчики и крапива — вместе с корнями. Алгоритм простой:
Сырьё измельчается (можно прямо лопатой).
Масса заливается ведром воды (10 л).
Ёмкость закрывается и оставляется на 10-14 дней для брожения.
Полученный концентрат разбавляется в соотношении 1:10 (1 литр настоя на 10 литров воды).
Готовым раствором подкармливаются растения под корень.
Такая подкормка богата азотом, калием и органическими кислотами. Она активизирует рост плодов, улучшает вкусовые качества и укрепляет корневую систему.
