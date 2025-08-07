Проморгали август — потеряли размер: когда и чем подкормить тыкву, чтобы не жалеть

Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой

Август — ключевой месяц для формирования урожая тыквы. В это время культура набирает массу, накапливает сахар, и именно сейчас можно значительно повлиять на вкус и размер плодов. Для этого используются доступные, простые, но проверенные временем средства.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тыква

Зола — универсальный помощник

Один из лучших вариантов подкормки для тыквы в августе — обычная древесная зола. Её применение позволяет:

насытить почву калием и микроэлементами;

улучшить вкус мякоти;

укрепить иммунитет растения.

Используются разные способы:

золу рассыпают вокруг куста и поливают водой;

настаивают в ведре с водой (1 стакан золы на 10 литров, настаивать 1-2 суток);

добавляют в состав других органических подкормок для усиления эффекта.

Травяной настой — сила зелёной массы

Для приготовления натуральной питательной смеси подойдут одуванчики и крапива — вместе с корнями. Алгоритм простой:

Сырьё измельчается (можно прямо лопатой). Масса заливается ведром воды (10 л). Ёмкость закрывается и оставляется на 10-14 дней для брожения. Полученный концентрат разбавляется в соотношении 1:10 (1 литр настоя на 10 литров воды). Готовым раствором подкармливаются растения под корень.

Такая подкормка богата азотом, калием и органическими кислотами. Она активизирует рост плодов, улучшает вкусовые качества и укрепляет корневую систему.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



