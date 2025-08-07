Проморгали август — потеряли размер: когда и чем подкормить тыкву, чтобы не жалеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Садоводство

Август — ключевой месяц для формирования урожая тыквы. В это время культура набирает массу, накапливает сахар, и именно сейчас можно значительно повлиять на вкус и размер плодов. Для этого используются доступные, простые, но проверенные временем средства.

Тыква
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

Зола — универсальный помощник

Один из лучших вариантов подкормки для тыквы в августе — обычная древесная зола. Её применение позволяет:

  • насытить почву калием и микроэлементами;

  • улучшить вкус мякоти;

  • укрепить иммунитет растения.

Используются разные способы:

  • золу рассыпают вокруг куста и поливают водой;

  • настаивают в ведре с водой (1 стакан золы на 10 литров, настаивать 1-2 суток);

  • добавляют в состав других органических подкормок для усиления эффекта.

Травяной настой — сила зелёной массы

Для приготовления натуральной питательной смеси подойдут одуванчики и крапива — вместе с корнями. Алгоритм простой:

  1. Сырьё измельчается (можно прямо лопатой).

  2. Масса заливается ведром воды (10 л).

  3. Ёмкость закрывается и оставляется на 10-14 дней для брожения.

  4. Полученный концентрат разбавляется в соотношении 1:10 (1 литр настоя на 10 литров воды).

  5. Готовым раствором подкармливаются растения под корень.

Такая подкормка богата азотом, калием и органическими кислотами. Она активизирует рост плодов, улучшает вкусовые качества и укрепляет корневую систему.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
