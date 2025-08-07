Сильный куст — щедрый урожай: чем подкормить крыжовник и смородину после сбора ягод

Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После окончания плодоношения ягодные кустарники нуждаются в заботе. Без подкормки кусты истощаются, хуже зимуют и дают слабый урожай на следующий сезон. Поэтому опытными дачниками давно отработаны простые, но действенные методы укрепления крыжовника и смородины в августе.

Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Leman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Подкормка для крыжовника: биогумус и мульча

Крыжовник положительно реагирует на органические составы. Один из лучших вариантов — биогумус:

Ведро воды (10 л)

300 граммов биогумуса

Тщательно перемешать и полить под корень

Один куст — одно ведро. После полива желательно замульчировать почву: это поможет удержать влагу и дольше сохранить питание у корней.

Комплексный состав: универсальное питание

Для обоих кустарников подойдёт минеральный состав на основе золы и фосфорно-калийных удобрений. Подкормка усиливает вызревание побегов и укрепляет куст перед зимой:

Зола — 250 граммов

Суперфосфат — 1 столовая ложка

Сульфат калия — 1 столовая ложка

Всё растворяется в 10 литрах воды

Расход: по одному ведру на куст

Натуральная добавка для смородины: картофельные очистки

Одним из самых простых способов подкормки смородины считается использование картофельной кожуры. В кожуре содержатся калий, фосфор и микроэлементы, необходимые для восстановления сил после плодоношения.

Способ применения:

Очистки измельчаются

Заливаются кипятком

После остывания настой используется для полива под куст

Можно также закапывать хорошо перепревшую кожуру прямо в приствольный круг.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

