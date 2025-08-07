Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* госпитализирован после ДТП с велосипедом в Юрмале
Европейские отели выступили против Booking.com: иск на миллиарды
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим
Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке
Учёные США: быстрая ходьба 15 минут в день снижает риск смерти на 20%
Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии
Неправильная планка и становая тяга увеличивают риск травм
Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой
Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа

Сильный куст — щедрый урожай: чем подкормить крыжовник и смородину после сбора ягод

Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия
1:46
Садоводство

После окончания плодоношения ягодные кустарники нуждаются в заботе. Без подкормки кусты истощаются, хуже зимуют и дают слабый урожай на следующий сезон. Поэтому опытными дачниками давно отработаны простые, но действенные методы укрепления крыжовника и смородины в августе.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Leman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Подкормка для крыжовника: биогумус и мульча

Крыжовник положительно реагирует на органические составы. Один из лучших вариантов — биогумус:

  • Ведро воды (10 л)

  • 300 граммов биогумуса

  • Тщательно перемешать и полить под корень

Один куст — одно ведро. После полива желательно замульчировать почву: это поможет удержать влагу и дольше сохранить питание у корней.

Комплексный состав: универсальное питание

Для обоих кустарников подойдёт минеральный состав на основе золы и фосфорно-калийных удобрений. Подкормка усиливает вызревание побегов и укрепляет куст перед зимой:

  • Зола — 250 граммов

  • Суперфосфат — 1 столовая ложка

  • Сульфат калия — 1 столовая ложка

  • Всё растворяется в 10 литрах воды

  • Расход: по одному ведру на куст

Натуральная добавка для смородины: картофельные очистки

Одним из самых простых способов подкормки смородины считается использование картофельной кожуры. В кожуре содержатся калий, фосфор и микроэлементы, необходимые для восстановления сил после плодоношения.

Способ применения:

  • Очистки измельчаются

  • Заливаются кипятком

  • После остывания настой используется для полива под куст

Можно также закапывать хорошо перепревшую кожуру прямо в приствольный круг.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Последние материалы
Творожный сыр делают из замороженного кефира без лишних добавок
Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия
Суд оштрафовал Ираклия Пирцхалаву за избиение Гребенщикова на футбольном фестивале
Собаки формируют образ жизни и привычки владельцев — итоги исследования
Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль
Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий
Франция оценивает ущерб винодельческим плантациям от масштабных пожаров
В мире насчитывается более миллиарда человек с ожирением — исследование
IIHS связал рост смертности пешеходов в США с ухудшением обзора у SUV
Смешайте мёд с лимонным соком, чтобы приготовить увлажняющий скраб для кожи, — совет косметологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.