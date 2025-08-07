Сильный куст — щедрый урожай: чем подкормить крыжовник и смородину после сбора ягод

После окончания плодоношения ягодные кустарники нуждаются в заботе. Без подкормки кусты истощаются, хуже зимуют и дают слабый урожай на следующий сезон. Поэтому опытными дачниками давно отработаны простые, но действенные методы укрепления крыжовника и смородины в августе.
Крыжовник положительно реагирует на органические составы. Один из лучших вариантов — биогумус:
Ведро воды (10 л)
300 граммов биогумуса
Тщательно перемешать и полить под корень
Один куст — одно ведро. После полива желательно замульчировать почву: это поможет удержать влагу и дольше сохранить питание у корней.
Для обоих кустарников подойдёт минеральный состав на основе золы и фосфорно-калийных удобрений. Подкормка усиливает вызревание побегов и укрепляет куст перед зимой:
Зола — 250 граммов
Суперфосфат — 1 столовая ложка
Сульфат калия — 1 столовая ложка
Всё растворяется в 10 литрах воды
Расход: по одному ведру на куст
Одним из самых простых способов подкормки смородины считается использование картофельной кожуры. В кожуре содержатся калий, фосфор и микроэлементы, необходимые для восстановления сил после плодоношения.
Способ применения:
Очистки измельчаются
Заливаются кипятком
После остывания настой используется для полива под куст
Можно также закапывать хорошо перепревшую кожуру прямо в приствольный круг.
Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.