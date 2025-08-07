Хороший картофель любит финальную подпитку: чем обработать грядки перед копкой

Калий и фосфор помогают улучшить урожай картофеля перед сбором

Август — время, когда спор вокруг подкормки картофеля особенно обостряется. Одни утверждают, что на этом этапе уже поздно что-либо менять. Другие настаивают: при правильном подходе качество клубней ещё можно улучшить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свежевыкопанный картофель на земле

Что же известно точно — августовская подкормка не всегда бесполезна. При правильном выборе удобрений и грамотной дозировке результат всё ещё возможен.

Что говорят противники подкормок

Сторонники "естественного дозревания" считают, что вносить удобрения за 1-2 недели до сбора урожая бессмысленно. По их мнению:

вкус уже не изменится;

влага может негативно повлиять на кожуру;

излишние вещества пойдут не в клубни, а в ботву.

Также часто рекомендуется за 7 дней до выкопки полностью прекратить поливы, чтобы картофель "отдохнул" и лучше хранился.

Когда поздняя подкормка действительно уместна

Если до уборки остаётся около двух недель, а ботва ещё зелёная и активная, можно применить лёгкую внекорневую подкормку. Главное — использовать удобрения с калием и фосфором, без азота.

Подходят готовые смеси, применяемые для томатов и других культур на стадии созревания. Применение проводится строго по инструкции, при этом удобрение распыляется по зелёной массе (а не под корень).

Что даёт такая обработка

клубни успевают набрать массу;

усиливается накопление крахмала;

улучшается лёжкость и плотность кожуры.

Подкормка может дать ощутимую прибавку, особенно при поздних сроках сбора и тёплой погоде.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

