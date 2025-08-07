Хороший картофель любит финальную подпитку: чем обработать грядки перед копкой

Август — время, когда спор вокруг подкормки картофеля особенно обостряется. Одни утверждают, что на этом этапе уже поздно что-либо менять. Другие настаивают: при правильном подходе качество клубней ещё можно улучшить.
Что же известно точно — августовская подкормка не всегда бесполезна. При правильном выборе удобрений и грамотной дозировке результат всё ещё возможен.
Сторонники "естественного дозревания" считают, что вносить удобрения за 1-2 недели до сбора урожая бессмысленно. По их мнению:
вкус уже не изменится;
влага может негативно повлиять на кожуру;
излишние вещества пойдут не в клубни, а в ботву.
Также часто рекомендуется за 7 дней до выкопки полностью прекратить поливы, чтобы картофель "отдохнул" и лучше хранился.
Если до уборки остаётся около двух недель, а ботва ещё зелёная и активная, можно применить лёгкую внекорневую подкормку. Главное — использовать удобрения с калием и фосфором, без азота.
Подходят готовые смеси, применяемые для томатов и других культур на стадии созревания. Применение проводится строго по инструкции, при этом удобрение распыляется по зелёной массе (а не под корень).
клубни успевают набрать массу;
усиливается накопление крахмала;
улучшается лёжкость и плотность кожуры.
Подкормка может дать ощутимую прибавку, особенно при поздних сроках сбора и тёплой погоде.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.