Август — не приговор: как оживить кабачки, если они перестали давать завязи

Раствор йода и мочевины стимулирует плодоношение кабачков в сентябре

К концу августа многие грядки начинают "уставать", а кабачки — снижать темпы плодоношения. Вроде и кусты зелёные, и погода позволяет, но завязей всё меньше. Однако опытные дачники знают: если сейчас правильно подкормить растения, то сбор плодов можно продолжать вплоть до середины осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачки

Потребуется всего два доступных средства. Проверено — работает даже на капризных участках.

Первая помощь кабачкам: карбамид

Для начала готовится питательный раствор на основе мочевины (карбамида):

Ведро с водой предварительно отстаивается.

В раствор добавляется 1 столовая ложка карбамида.

Перемешивается до полного растворения.

Полив проводится под корень — примерно 4 стакана на одно растение.

Такая подкормка активизирует рост зелёной массы и стимулирует образование новых завязей. Эффект проявляется уже через несколько дней.

Вторая подкормка — по листьям: йод

Для усиления иммунитета и стимуляции цветения применяется внекорневая обработка йодом:

В 10 литрах воды растворяется 1 флакон аптечного йода.

Полученным раствором аккуратно опрыскиваются листья кабачков (лучше — в вечернее время, в сухую безветренную погоду).

Повторную обработку допускается провести через 7-10 дней.

Йод не только дезинфицирует поверхность листьев, но и ускоряет обменные процессы в тканях растения.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

