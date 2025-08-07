Август — не приговор: как оживить кабачки, если они перестали давать завязи

К концу августа многие грядки начинают "уставать", а кабачки — снижать темпы плодоношения. Вроде и кусты зелёные, и погода позволяет, но завязей всё меньше. Однако опытные дачники знают: если сейчас правильно подкормить растения, то сбор плодов можно продолжать вплоть до середины осени.
Потребуется всего два доступных средства. Проверено — работает даже на капризных участках.
Для начала готовится питательный раствор на основе мочевины (карбамида):
Ведро с водой предварительно отстаивается.
В раствор добавляется 1 столовая ложка карбамида.
Перемешивается до полного растворения.
Полив проводится под корень — примерно 4 стакана на одно растение.
Такая подкормка активизирует рост зелёной массы и стимулирует образование новых завязей. Эффект проявляется уже через несколько дней.
Для усиления иммунитета и стимуляции цветения применяется внекорневая обработка йодом:
В 10 литрах воды растворяется 1 флакон аптечного йода.
Полученным раствором аккуратно опрыскиваются листья кабачков (лучше — в вечернее время, в сухую безветренную погоду).
Повторную обработку допускается провести через 7-10 дней.
Йод не только дезинфицирует поверхность листьев, но и ускоряет обменные процессы в тканях растения.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.