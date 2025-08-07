Этилен вместо солнца: яблоки помогают томатам дозреть за пару дней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зелёные помидоры дозреют за 2 дня при хранении с яблоками — агрономы
Садоводство

Приходится снимать помидоры недозревшими? Такое случается часто: резкое похолодание, угроза фитофторы или просто нехватка времени. В результате на грядках — зелёные плоды, которым до красноты ещё далеко.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Томаты

Но существует простой способ ускорить созревание буквально за 2-3 дня. Без химии, без ламп и ухищрений. Всё, что потребуется — обычные яблоки.

Что делать с зелёными помидорами

Сначала помидоры нужно аккуратно снять с кустов, отобрав плотные, без повреждений плоды. Далее уложить их в ящики или картонные коробки в один-два слоя. Важно, чтобы томаты не мялись и хорошо проветривались.

После этого к помидорам добавляются обычные спелые яблоки. На один ящик — примерно 3-4 штуки. Именно яблоки выделяют этилен — газ, который стимулирует дозревание. При такой "компании" зелёные томаты начинают краснеть в считаные дни.

На что обратить внимание

  • Ящики желательно держать при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей.

  • Лучше всего подходят проветриваемые, сухие помещения — кладовки, закрытые веранды, тёплые сараи.

  • Каждый день стоит проверять состояние плодов: созревание может идти быстрее, чем ожидалось.

Почему это работает

Яблоки выделяют этилен — природный гормон созревания. Он запускает в помидорах цепочку биохимических реакций, ускоряющих превращение зелёного пигмента в красный. Поэтому метод особенно эффективен при правильных условиях хранения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
