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Зимнее укрытие едва не сгубило розы — спасло только одно неожиданное действие

Обрезка, мульча и укрытие защищают розы от морозов и выпревания
3:03
Садоводство » Советы

Подготовка роз к зиме — важный процесс, который поможет вашим растениям пережить холодные месяцы и в следующем сезоне порадовать вас своим великолепием. Метод, о котором мы расскажем в этой статье, универсален и подходит для разных климатических условий. Он позволяет предотвратить выпревание и обеспечивает защиту от морозов. 

Плетистая роза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плетистая роза

Почему важна подготовка роз к зиме

Розы, как и любые другие растения, нуждаются в защите от заморозков, снега и резких температурных перепадов. Неправильная подготовка может привести к гибели кустов, а также к ухудшению их внешнего вида и здоровья в следующем сезоне. Кроме того, основная задача — избежать выпревания, которое возникает по причине чрезмерной влажности и холодного воздуха, собравшегося под зимним укрытием.

Этапы подготовки роз к зиме

Обрезка

Первым шагом в подготовке роз к зиме является правильная обрезка. Она позволяет убрать все слабые и больные ветви, улучшая циркуляцию воздуха и предотвращая появление заболеваний. Обрезка проводится в сухую погоду, когда кусты уже прекратили рост. 

  • Удалите все отцветшие бутоны и старые побеги, оставив сильные и здоровые ветви длиной около 30 см.
  • Обрезайте под углом, чтобы предотвратить скопление влаги на срезах.

Удаление листьев

После обрезки важно удалить все листья и растительные остатки из-под куста. Это помогает предотвратить развитие заболеваний и болезнетворных бактерий. Сделайте это аккуратно, чтобы не повредить корни и побеги.

Мульчирование

Мульчирование — важный этап, который помогает сохранить тепло и предотвратить выпревание. Для этого подойдут следующие материалы:

  • Опилки
  • Сено
  • Листья
  • Торф

Нанесите слой мульчи вокруг корня каждого куста толщиной около 10-15 см. Мульча создаст теплоизолирующий слой и увлажнит почву, что поможет растениям сохранить влагу.

Укрытие

Правильное укрытие роз — один из самых важных моментов в подготовке к зиме. Используйте природные материалы или специальные укрывные ткани.

  • В регионах с холодными зимами рекомендуется использовать дуги, каркасные конструкции или специальные винтовые укрытия, которые обеспечивают вентиляцию и защиту от снега.
  • Используйте нетканый материал для укрытия, который пропускает воздух, но защищает от влаги и холода.
  • Если укрываете большое количество кустов, закрепите ткань, чтобы она не сдувалась ветром.

Проверка на влагу

Несмотря на мульчирование, необходимо контролировать уровень влажности почвы. Важно, чтобы почва была чуть влажной, но не чересчур сырой. Прекратите полив, когда температура воздуха начнет постепенно снижаться, чтобы корни не загнили.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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