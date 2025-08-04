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Солнышко под снегом: как некоторые овощи становятся вкуснее после холода

Заморозки не страшны: овощи, которые можно оставить в земле
3:33
Садоводство » Овощи

Многие дачники скоро могут столкнуться с проблемой — не весь урожай собран до первых заморозков. Не стоит паниковать, ведь некоторые овощи способны успешно пережить низкие температуры и даже могут быть собраны позже, чем остальные. Какие овощи обладают высокой морозостойкостью и как с ними правильно обращаться?

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Морковь

Морковь — один из самых морозостойких корнеплодов. Небольшие заморозки даже могут улучшить вкус моркови, делая её сладкой и хрустящей. Лучше всего хранить морковь в грунте до тех пор, пока не предсказываются сильные холода. Важно: перед тем, как убирать морковь, рекомендуется обрезать верхушки, чтобы избежать преждевременной порчи корнеплодов.

Свёкла

Свёкла также отлично переносит заморозки. Она может оставаться в земле и после первых холодов, при этом не теряя своих питательных свойств. Однако, если температура опустится ниже -5 °C, рекомендуется выкопать свёклу, чтобы избежать повреждений корнеплодов. Свёкла станет не менее вкусной и полезной, даже если её собирать поздно.

Капуста

Капуста, особенно поздние сорта, имеет хорошую морозостойкость. Листья капусты не только стойкие к холодам, но и становятся более сладкими после заморозков. Тем не менее, чтобы капуста не замерзла, рекомендуется собирать её до сильных морозов, но не стоит переживать, если некоторую часть урожая вы не успели собрать.

Репа

Репа также способна выдерживать заморозки, и даже может быть собрана зимой, когда верхний слой земли покрывает снег. Учитывайте, что репа, как и морковь, может стать слаще после первых заморозков. Главное — не забыть о состоянии почвы и о том, что при очень сильном морозе корнеплоды могут повредиться.

Брюссельская капуста

Этот овощ прекрасно чувствует себя даже при отрицательных температурах. Брюссельская капуста может собираться непосредственно после заморозков и даже становится более сладкой и нежной. Она хорошо переносит холод и сохранит свои качества, если вы будете убирать её в конце осени или даже в начале зимы.

Патиссоны и кабачки

Несмотря на то, что патиссоны и кабачки не являются самыми морозостойкими из овощей, в некоторых случаях они могут пережить лёгкие заморозки. При этом рекомендуется тщательно следить за температурным режимом. Если первые заморозки не оказали значительного влияния на плоды, их можно собирать, а если они начинают подмораживаться — лучше убрать.

Лук и чеснок

Если лук и чеснок были посажены осенью, они смогут пережить достаточно холодные зимние месяцы. Важно соблюдать правильные условия их хранения: в случае заморозков их лучше не убирать, чтобы они не потеряли свои свойства, а оставить до весны.

Соблюдая правила хранения и сбора урожая, вы сможете сохранить овощи в отличном состоянии до наступления настоящих холодов. Многие из них не только не теряют своих питательных качеств, но, напротив, становятся более полезными и вкусными после легких заморозков. Важно помнить, что своевременный уход за растениями и учёт погодных условий помогут вам собрать богатый и качественный урожай, даже если время поджимает.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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