Секреты дачников: как заставить зелёные помидоры покраснеть за считанные дни

Прохладные ночи в августе нередко замедляют созревание томатов. В итоге на кустах остаются десятки зелёных плодов, которые без помощи могут и не покраснеть. Но есть надёжные способы ускорить процесс.
Чтобы растения начали отдавать силы на дозревание, а не на рост новых завязей, можно слегка "пошатнуть" их комфорт. Уменьшите полив и приостановите подкормки — это создаёт стресс, который заставляет куст сосредоточиться на уже сформировавшихся плодах.
Сильный толчок созреванию можно дать, слегка повредив корневую систему. Надрез лопатой или лёгкий надрыв части корней активирует механизм дозревания семян — а значит, и ускоренного покраснения помидоров.
Удалите цветочные кисти и мелкие завязи — те, что всё равно не успеют развиться. Все ресурсы растения пойдут на налив и окрашивание крупных плодов.
Также обратите внимание на листья: если они затеняют кисти с зелёными помидорами, аккуратно удалите их. Лучше освещение и тепло напрямую влияют на скорость созревания.
В открытом грунте важно сохранить тепло. Укройте кусты плёнкой или агроволокном на ночь — это спасёт плоды от ночной прохлады.
Если погода не позволяет томатам вызреть на кустах, снимите их и отправьте на дозаривание. Подойдёт тёплое, тёмное место с температурой от +20 до +25 °C. Рядом можно положить спелые яблоки или бананы — они выделяют этилен, природный гормон созревания, ускоряющий покраснение.
Важно регулярно проверять плоды и удалять те, что начинают портиться.
Чтобы плоды, особенно на высоких кустах, не соприкасались с влажной почвой, подложите под них солому или доски. Это защитит от сырости и гнили.
Некоторые дачники успешно применяют слабый раствор йода. Опрыскивание кистей йодной водой может стимулировать обмен веществ в плодах и ускорить их созревание.
Если синоптики обещают заморозки, не раздумывайте — снимайте все плоды, даже зелёные. Их можно будет дозреть дома.
Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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