Секреты дачников: как заставить зелёные помидоры покраснеть за считанные дни

Способы ускорить покраснение зелёных помидоров

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Прохладные ночи в августе нередко замедляют созревание томатов. В итоге на кустах остаются десятки зелёных плодов, которые без помощи могут и не покраснеть. Но есть надёжные способы ускорить процесс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томаты

Стрессовая терапия: меньше воды и питания

Чтобы растения начали отдавать силы на дозревание, а не на рост новых завязей, можно слегка "пошатнуть" их комфорт. Уменьшите полив и приостановите подкормки — это создаёт стресс, который заставляет куст сосредоточиться на уже сформировавшихся плодах.

Удар по корням — и в дело вступает инстинкт

Сильный толчок созреванию можно дать, слегка повредив корневую систему. Надрез лопатой или лёгкий надрыв части корней активирует механизм дозревания семян — а значит, и ускоренного покраснения помидоров.

Убираем всё лишнее

Удалите цветочные кисти и мелкие завязи — те, что всё равно не успеют развиться. Все ресурсы растения пойдут на налив и окрашивание крупных плодов.

Также обратите внимание на листья: если они затеняют кисти с зелёными помидорами, аккуратно удалите их. Лучше освещение и тепло напрямую влияют на скорость созревания.

Защищаем от холода

В открытом грунте важно сохранить тепло. Укройте кусты плёнкой или агроволокном на ночь — это спасёт плоды от ночной прохлады.

Дозаривание в домашних условиях

Если погода не позволяет томатам вызреть на кустах, снимите их и отправьте на дозаривание. Подойдёт тёплое, тёмное место с температурой от +20 до +25 °C. Рядом можно положить спелые яблоки или бананы — они выделяют этилен, природный гормон созревания, ускоряющий покраснение.

Важно регулярно проверять плоды и удалять те, что начинают портиться.

Тепло — друг, влага — враг

Чтобы плоды, особенно на высоких кустах, не соприкасались с влажной почвой, подложите под них солому или доски. Это защитит от сырости и гнили.

Народный трюк с йодом

Некоторые дачники успешно применяют слабый раствор йода. Опрыскивание кистей йодной водой может стимулировать обмен веществ в плодах и ускорить их созревание.

Заморозки

Если синоптики обещают заморозки, не раздумывайте — снимайте все плоды, даже зелёные. Их можно будет дозреть дома.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

