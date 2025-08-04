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Грядка была щедрой, но всё пропало: корнеплоды погибают в ящиках — спасение есть

Ошибки при хранении овощей, которые оборачиваются гнилью и разочарованием
2:13
Садоводство

Многие дачники с досадой замечают: только что собранная с грядки свекла и морковь теряют свежесть, вянут или загнивают всего через пару месяцев. А ведь так хочется зимой побаловать себя сочными корнеплодами, словно только с грядки.

Овощи в пакетах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощи в пакетах

Но добиться идеального хранения — реально. Как пишет корреспондент. Всё зависит от простых, но важных действий ещё до закладки урожая на зиму.

Главное — отбор

Первым делом — тщательная сортировка. На хранение оставляют только полностью здоровые, крепкие, неповреждённые овощи. Малейшие вмятины, трещины, "уродливость" формы — сигнал, что такие экземпляры лучше сразу пустить в переработку: супы, салаты, заготовки.

И это важно: один испорченный корнеплод способен за короткий срок превратить весь ящик в гниющую массу.

Мойка и обрезка

После отбора морковь и свёклу обязательно нужно вымыть под проточной водой. Это удалит остатки земли и грибки, которые могут стать источником гнили. Затем обрезают ботву, но не под корень — оставляют короткие черешки, буквально по сантиметру. Это предотвращает прорастание.

Сушка и упаковка

Чистые овощи сушат в один слой на бумажных или хлопчатобумажных полотенцах. Обязательно — в проветриваемом месте. Спешить не стоит: влажные корнеплоды быстро загниют.

Когда овощи высохнут, их раскладывают по полиэтиленовым пакетам среднего размера. И тут важный нюанс: в каждом пакете иголкой или зубочисткой делают несколько отверстий. Это нужно, чтобы не скапливался конденсат и овощи не "запарились".

Ящики и погреб

Пакеты укладывают в пластиковые или деревянные ящики, не набивая их до отказа. Овощам нужна циркуляция воздуха. Идеальное место для хранения — сухой, тёмный подвал или погреб с постоянно низкой плюсовой температурой.

Если соблюсти эти нехитрые правила, корнеплоды спокойно пролежат до самой весны — без гнили, плесени и горечи.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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