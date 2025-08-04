Грядка была щедрой, но всё пропало: корнеплоды погибают в ящиках — спасение есть

Многие дачники с досадой замечают: только что собранная с грядки свекла и морковь теряют свежесть, вянут или загнивают всего через пару месяцев. А ведь так хочется зимой побаловать себя сочными корнеплодами, словно только с грядки.
Но добиться идеального хранения — реально. Как пишет корреспондент. Всё зависит от простых, но важных действий ещё до закладки урожая на зиму.
Первым делом — тщательная сортировка. На хранение оставляют только полностью здоровые, крепкие, неповреждённые овощи. Малейшие вмятины, трещины, "уродливость" формы — сигнал, что такие экземпляры лучше сразу пустить в переработку: супы, салаты, заготовки.
И это важно: один испорченный корнеплод способен за короткий срок превратить весь ящик в гниющую массу.
После отбора морковь и свёклу обязательно нужно вымыть под проточной водой. Это удалит остатки земли и грибки, которые могут стать источником гнили. Затем обрезают ботву, но не под корень — оставляют короткие черешки, буквально по сантиметру. Это предотвращает прорастание.
Чистые овощи сушат в один слой на бумажных или хлопчатобумажных полотенцах. Обязательно — в проветриваемом месте. Спешить не стоит: влажные корнеплоды быстро загниют.
Когда овощи высохнут, их раскладывают по полиэтиленовым пакетам среднего размера. И тут важный нюанс: в каждом пакете иголкой или зубочисткой делают несколько отверстий. Это нужно, чтобы не скапливался конденсат и овощи не "запарились".
Пакеты укладывают в пластиковые или деревянные ящики, не набивая их до отказа. Овощам нужна циркуляция воздуха. Идеальное место для хранения — сухой, тёмный подвал или погреб с постоянно низкой плюсовой температурой.
Если соблюсти эти нехитрые правила, корнеплоды спокойно пролежат до самой весны — без гнили, плесени и горечи.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.