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Куст оживает после сбора: дачники открыли метод, который запускает вторую волну плодов

Урожай перцев увеличивается на 30% при сборе в стадии технической спелости
2:12
Садоводство

Опытные дачники используют один простой, но очень эффективный способ повысить урожайность перцев. И вопреки распространённому мнению, он вовсе не предполагает ожидание полного созревания плодов на кусте.

Урожай перцев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урожай перцев

Когда срывать перцы

Секрет в том, чтобы собирать перцы уже в стадии технической спелости — как только они достигают сортового размера. На этом этапе плоды ещё зелёные, но уже плотные и полностью сформированные.

Снятые на этом этапе перцы прекрасно дозревают дома, если разложить их в тёплом и светлом помещении. Лучше всего подходят светлые подоконники или открытые полки. Главное — не укладывать плоды друг на друга, чтобы созревание шло равномерно.

Что происходит с кустом после раннего сбора

Такой подход не просто удобен — он даёт кусту "второе дыхание".
Когда вы снимаете зрелые плоды, растение перестаёт тратить силы на их поддержание. Все ресурсы перенаправляются на формирование новых цветков и завязей.

Уже через неделю после частичного сбора на кустах появляются свежие бутоны.
Начинается новая волна цветения и плодоношения — бурная и продуктивная.

Результат

Этот приём позволяет собрать на 25–30% больше плодов с одного куста. Особенно он полезен для позднеспелых сортов — вы успеете снять весь урожай до первых холодов.

Как применить метод на практике

Начните с нескольких самых развитых плодов — тех, что кажутся уже почти готовыми. Разложите их в один слой в тёплом, светлом месте. За 5–7 дней они приобретут насыщенный цвет и сладость.

Лучшее время для эксперимента

Сейчас самое подходящее время, чтобы внедрить этот метод. Не бойтесь — перцы отлично дозревают и без куста, а ваши растения только выиграют от облегчения.

Один простой шаг — и вы заметите разницу. Урожай станет богаче, кусты — активнее, а плоды — крупнее. Не упустите шанс выжать максимум из каждого куста перца.

Уточнения

Пе́рец овощно́й одноле́тний — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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