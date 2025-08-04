Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне все чаще выбирают гастрономические маршруты для летнего отпуска
Ревва мог заменить Маслякова в КВН: раскрыта неожиданная причина отказа
КП: Путин считает визит Уиткоффа не попыткой мира, а давлением на Москву
Бардачок автомобиля можно использовать для охлаждения продуктов в жару
В Госдуме заявили, что встреча с Путина с Зеленским возможна при соблюдении ряда условий
Какие мышцы работают при отжиманиях на брусьях и как улучшить результаты
Российские поклонники Лопес возмущены хаотичной организацией концерта в Ереване
Кошкам необходим животный белок — организм не усваивает растительную пищу
Названы косметические товары, которые нельзя заказывать онлайн

Тихая дачная катастрофа: лук загнивает под носом — и это только начало

Гниение лука и чеснока связано с нарушением севооборота и избытком влаги
4:23
Садоводство

Вырастить лук и чеснок — задача вроде бы несложная. Однако даже у опытных огородников случается разочарование: луковицы начинают гнить прямо в земле, ещё до уборки. Причин у этой проблемы немного, но они серьёзны — и игнорировать их нельзя. В большинстве случаев всё сводится к ошибкам агротехники, болезням и вредителям. Разобраться в деталях и вовремя отреагировать — значит спасти не только урожай, но и почву на следующий сезон.

Загнивание лука на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загнивание лука на грядке

Ошибки при подготовке посадочного материала

Посадочный материал — основа здоровья будущего урожая. Севок должен быть сухим, чистым, без механических повреждений и признаков болезней. Его необходимо просушить и перебрать. Особенно это касается чеснока — если уже были проблемы с гнилями, старые головки нужно полностью заменить.

Чеснок желательно регулярно обновлять, выращивая его через однозубки. Это снижает риск заболеваний. Также стоит выбирать сорта, устойчивые к распространённым болезням, особенно если проблема возникает из года в год.

Если растения уже болеют, повреждённые экземпляры удаляют, а оставшиеся обрабатывают фунгицидами. При этом важно учитывать сроки ожидания: если до сбора урожая осталось немного времени, использование препаратов может быть нецелесообразным.

Неудачное место для посадки

Плотная, кислая или переувлажнённая почва, отсутствие севооборота и грядка в низине — всё это увеличивает риск загнивания. Лук и чеснок особенно чувствительны к кислой и тяжёлой почве.

Что можно сделать:

  • Рыхлить грядки и не допускать образования почвенной корки;

  • Проверить кислотность — при необходимости раскислить почву;

  • Добавлять золу — чеснок особенно хорошо на неё реагирует;

  • Устраивать дренажные канавки при избыточной влаге;

  • Строго соблюдать севооборот — возвращать культуры на старое место не раньше чем через 3-4 года.

Переувлажнение

Одна из самых распространённых ошибок — переизбыток влаги. Он может быть связан как с затяжными дождями, так и с неправильным поливом. В условиях сырости корни задыхаются, грибки размножаются, а луковицы начинают гнить.

Как действовать:

  • Перед поливом проверять влажность почвы;

  • При необходимости накрывать грядки плёнкой, оставляя вентиляционные отверстия;

  • Располагать посадки на открытых и хорошо проветриваемых участках;

  • Не загущать посадки, регулярно убирать сорняки.

Перекорм азотом

Азот полезен весной, когда нужно стимулировать рост зелёной массы. Но ближе к лету он становится опасен: луковицы размягчаются, слабеют и становятся уязвимыми для гнилей. Кроме того, избыточное питание стимулирует рост пера в ущерб подземной части растения.

Если азота оказалось слишком много, помогает подкормка золой. Стакан золы настаивают на ведре воды, затем разбавляют в пропорции 1:3 и поливают грядки. Это снижает кислотность и укрепляет растения.

Не стоит забывать: бедная почва — тоже проблема. Слабое растение чаще болеет, поэтому важно обеспечивать сбалансированное питание в течение всего вегетационного периода.

Болезни и вредители

Большинство заболеваний — это не случайность, а следствие ослабленного иммунитета растений. Основные возбудители гнилей активизируются в условиях избыточной влаги, при недостатке света и плохом воздухообмене. Пероноспороз, фузариоз, белая гниль и другие инфекции развиваются особенно быстро на загущенных, слабо проветриваемых посадках.

Чтобы избежать проблем:

  • Использовать здоровый посадочный материал;

  • Соблюдать агротехнику и севооборот;

  • Проводить профилактические обработки;

  • Поддерживать чистоту инвентаря и грядок.

Если заболевание уже проявилось, важно точно определить его тип. Фунгициды не помогут от вредителей, а инсектициды — от грибков. Поэтому без точной диагностики применять препараты бессмысленно и иногда даже вредно.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО
Военные новости
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО Аудио 
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета
Домашние животные
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Упражнения на ноги без приседаний порекомендовали тренеры: выпады, гакк и разгибания в тренажёре
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве
Четырёхдневная война между Таиландом и Камбоджей завершилась при посредничестве Малайзии — комментарий Дарьи Митиной
Лучшие курорты Коста-Дорада: Салоу, Таррагона и Калафель, по мнению гидов
Американская мечта в украинской пыли: зачем Германия спешит с ПВО
Газпромбанк запустил акцию Выгодное комбо для малого и среднего бизнеса
Жара в машине: почему нельзя оставлять зажигалки, аэрозоли и сладости
Салат Ленивая шаурма готовят с курицей, капустой и пикантным соусом
100 миллионов на свадьбу: сын главы РМК устроил самое роскошное торжество
Как менструальный цикл влияет на кожу и что с этим делать: фаза за фазой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.