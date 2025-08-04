Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие курорты Коста-Дорада: Салоу, Таррагона и Калафель, по мнению гидов
Газпромбанк запустил акцию Выгодное комбо для малого и среднего бизнеса
Жара в машине: почему нельзя оставлять зажигалки, аэрозоли и сладости
Салат Ленивая шаурма готовят с курицей, капустой и пикантным соусом
100 миллионов на свадьбу: сын главы РМК устроил самое роскошное торжество
Как менструальный цикл влияет на кожу и что с этим делать: фаза за фазой
Спецпосланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву до истечения ультиматума Трампа
Беременность у собак длится от 58 до 68 дней — данные ветеринаров
Поздний отход ко сну повышает риск более 170 болезней — исследование UK Biobank

Кабачки молчат, но страдают: три признака, что растение задыхается и не будет плодоносить

Слишком густая посадка и переувлажнение тормозят развитие кабачков
3:58
Садоводство

Кабачки — одна из самых благодарных культур на огороде. Однако даже при обильном цветении и регулярных подкормках растение может не приносить ожидаемого количества плодов. Опытные садоводы знают: дело не всегда в удобрениях. Чаще всего снижение урожайности связано с рядом незаметных, но критически важных ошибок в агротехнике.

Кабачки на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки на грядке

Рассмотрим три самые распространённые причины, мешающие получить богатый урожай кабачков, и простые шаги, которые помогут всё исправить.

Плохая подготовка почвы и неправильное расстояние между саженцами

Кабачки нуждаются в рыхлой, хорошо дренированной почве. Многие огородники ограничиваются только внесением удобрений, забывая про структуру почвенного слоя. А между тем уплотнённая и истощённая почва тормозит развитие корней и мешает нормальному формированию плодов.

Недостаток питания, воздуха и света особенно проявляется при загущенной посадке. Слишком близко растущие кабачки конкурируют за ресурсы, хуже проветриваются и становятся уязвимыми перед заболеваниями, особенно мучнистой росой. Даже щедрые дозы удобрений не могут компенсировать эти недостатки.

Чтобы избежать проблем, необходимо:

  • Перекапывать и рыхлить почву до посадки;

  • Вносить перепревший навоз или зрелый компост;

  • Сажать кабачки на расстоянии не менее 1 метра друг от друга;

  • Использовать мульчу или почвопокровные растения для снижения перегрева и испарения влаги.

Нерегулярный полив и нехватка солнечного света

Кабачки особенно чувствительны к режиму полива. Избыточная влага может привести к загниванию корней, а недостаток — к опадению цветков, деформации и горечи плодов.

Признаки избытка влаги — вялые, тусклые листья, загнивание основания стебля. Недостаток воды проявляется в жёсткой, скрученной листве, ломких стеблях и слабом росте. Проверить ситуацию можно просто: на глубине 10 см почва должна быть влажной, но не сырой.

Важные рекомендации:

  • Поливать кабачки лучше утром, чтобы избежать перегрева и быстрого испарения;

  • Использовать тёплую, отстоявшуюся воду без извести;

  • Избегать попадания воды на листву — это снижает риск грибковых заболеваний;

  • Обеспечить посадкам не менее шести часов солнечного света в день.

Кабачки, растущие в тени, хуже фотосинтезируют и дают меньше плодов. Исследования показывают, что солнечные участки повышают урожайность до 40% и снижают заболеваемость.

Неправильное выращивание — от посева до обрезки

Даже качественные удобрения не спасают урожай, если нарушены базовые принципы ухода. Нередко посадку производят слишком рано — при низких температурах, что тормозит рост и снижает шансы на хороший старт.

Также проблемой становится чрезмерная обрезка. Кабачки нуждаются в своей листовой массе для фотосинтеза и питания плодов. Удаление здоровой листвы ослабляет растение, делает его уязвимым для болезней и снижает общий потенциал урожая.

Что следует учитывать:

  • Высаживать только после окончания ночных заморозков;

  • Удалять только повреждённые или больные листья;

  • Не допускать переноса инфекций через садовый инвентарь;

  • Чередовать посадки по годам и соблюдать севооборот;

  • Использовать натуральные препараты для профилактики грибковых заболеваний (например, отвары на основе хвоща, сыворотки или золы).

Дополнительно полезно высаживать рядом защитные растения — базилик, бархатцы или огуречник. Они привлекают насекомых-опылителей и отпугивают вредителей.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Домашние животные
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице Аудио 
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Астрономы обнаружили кварцевые кристаллы в атмосфере экзопланеты WASP-17b
Наука и техника
Астрономы обнаружили кварцевые кристаллы в атмосфере экзопланеты WASP-17b
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Цены на отдых в Алтае выросли: туристы из Новосибирска сообщают о подорожании проживания и питания
Рецепт перца с горчицей на зиму: подробная инструкция
В Будапеште прошёл матч Россия — США по борьбе: победили россияне, отметила ФСБР
Адвокат Князев: сбор денег в школах законен только в одном случае
Удивительный отказ: почему ведущий ИИ-разработчик отверг $1,5 млрд от Цукерберга
Лаванда и мята помогают отучить собаку копать в саду — рекомендации кинологов
Потеря автоключа: когда достаточно дубликата, а когда нужно идти в полицию
Военный эксперт назвал причину смены командующего ВВС Украины
Возвращение Натальи Ветлицкой: фанаты разделились во мнениях о новом этапе карьеры
Новый командующий ВСУ Кривоножко продолжает удары по Белгородской области, где живёт его мать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.