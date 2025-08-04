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Добавьте уголь в грядки: вот почему это лучший способ улучшить качество почвы

Преимущества использования угля в огороде
2:54
Садоводство » Советы

Многие садоводы и огородники задумываются о том, как улучшить качество почвы на своих участках и увеличить урожай. Стоит обратить внимание на уголь, оставшийся от костра. Вместо того чтобы выбрасывать его, попробуйте использовать его в своих грядках. 

уголь
Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
уголь

Уголь как источник углерода

Уголь, образованный в результате сгорания древесины, представляет собой углеродный материал, который может сыграть важную роль в улучшении структуры почвы. Он улучшает условия для роста растений благодаря следующим свойствам:

  • Увеличение содержания углерода: уголь помогает поддерживать баланс углерода в почве, который необходим для развития полезных микроорганизмов и предотвращает истощение почвы.
  • Поглощение влаги: уголь способен удерживать влагу, что особенно важно в засушливые периоды.

Улучшение структуры почвы

Разбросанный уголь помогает улучшить физические свойства почвы:

  • Аэрация: мелкие фракции угля создают пустоты в почве, что улучшает доступ кислорода к корням растений. Это способствует лучшему дыханию корневой системы.
  • Дренаж: уголь помогает предотвратить застоявшуюся воду в почве, что может быть полезно в период интенсивных дождей или при неправильном поливе.

Повышение плодородия

Многие садоводы известны тем, что использование угля на грядках может повысить их урожайность. Это связано с несколькими факторами:

  • Стимуляция микробиологической активности: уголь служит питательной средой для различных микроорганизмов, которые улучшают почвенные процессы и помогают усваивать питательные вещества растениями.
  • Снижение кислотности: уголь помогает снизить кислотность почвы, создавая более благоприятные условия для большинства культур.

Применение угля в садоводстве

Использовать уголь в саду довольно просто. Вот несколько способов его применения:

  • Разбросайте уголь по грядкам: измельчите уголь на небольшие кусочки и разбросайте его по поверхности грядок. Это обеспечит равномерное распределение углерода и улучшающие свойства.
  • Смешайте с компостом: добавляя уголь в компост, вы улучшите его состав и сделаете его более питательным для растений.
  • Сделайте "зелёный уголь": если вы используете древесный уголь, обожжённый при низкой температуре, он будет более эффективным, поскольку сохранит больше питательных веществ.

Несмотря на все преимущества, важно помнить, что использовать только чистый древесный уголь, избегая отходов от пластиковых или других синтетических материалов. Также избегайте использования угля, который может содержать химические вещества, опасные для растений и человека.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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