Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные диеты, которые могут нанести вред здоровью: сладкая, протеиновая и другие
Морские черви с сотнями ядовитых щетинок вызывают ожоги на коже
Перехитрить инфляцию: 3 инструмента, которые заменят банковские вклады
Венгерка отказалась от кофе и сбросила 8 кг за месяц благодаря зелёному чаю с лимоном
1900 км винных троп: куда отправиться в Южной Моравии на велосипеде
Лавровый лист поможет в борьбе с мышами
Гладко, но без последствий: как ухаживать за кожей после депиляции
Oreo и йогурт: гениальный рецепт домашнего мороженого, который удивит всех
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице

Фен-шуй и ваше денежное дерево: простые правила, чтобы запустить поток удачи

Секреты удачного расположения денежного дерева
3:26
Садоводство » Комнатные цветы

Толстянка, или как её еще называют, денежное дерево, является одной из самых популярных комнатных растений. Считается, что она приносит удачу, богатство и финансовое благополучие владельцам. Однако для того, чтобы это растение проявило свои магические свойства, важно обратить внимание не только на уход за ним, но и на его расположение в вашем доме. 

Толстянка
Фото: commons.wikimedia.org by S.G.S., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Толстянка

Фен-шуй и толстянка

Согласно учению Фен-шуй, размещение растений в доме играет ключевую роль для привлечения удачи и благосостояния. Вот несколько рекомендаций по размещению толстянки, чтобы она могла раскрыть свой потенциал:

  • Юго-восточный угол квартиры — это сектор богатства по Фен-шуй. Поставьте толстянку здесь, чтобы усилить её положительное влияние на ваше финансовое состояние.
  • На подоконнике — если вы живёте в квартире, выбирайте место на подоконнике, где растению будет достаточно света. Это поможет толстянке расти и развиваться, притягивая к вам удачу.

Высота и освещение

Толстянке нужно достаточное количество света, но прямые солнечные лучи могут повредить её листья. Лучше всего, если она будет находиться в полутени или на юго-восточной стороне вашего дома. Также обратите внимание на высоту размещения:

  • Выше уровня глаз — по фен-шуй считается, что растения, расположенные выше уровня глаз, более активны и способны привлекать удачу. Постарайтесь расположить толстянку на уровне полки или стола, чтобы она была видна с высоты.

Избегайте "мёртвых зон"

В Фен-шуй есть понятие "мёртвых зон" — мест, где энергия застаивается или не движется. Чтобы избежать этого, следите, чтобы ваши толстянки не стояли в углах или на темных участках квартиры. Избегайте размещения растения:

  • Позади мебели — это может оставить толстянку без достаточного количества света и создать ефект застоя энергии.
  • В помещениях с плохой энергетикой — например, в местах с неподобающими вещами, которые вам не приносят радости.

Украсить пространство

Для того чтобы усилить притяжение благосостояния, используйте специальные элементы. Вы можете украсить горшок с толстянкой монетами или красивыми камнями. Также хорошо применять подставки с символами достатка:

  • Монеты — положите несколько старых монет на дно горшка. Это символизирует привлечение богатства.
  • Зелёные или золотые предметы — используйте аксессуары этого цвета вокруг растения.

Наладить регулярный уход

Не забывайте, что толстянка, как и любое другое растение, требует должного ухода. Заботьтесь о ней, подкармливайте, поливайте в меру и стригите старые ветви. Чем лучше будет выглядеть ваше денежное дерево, тем сильнее будет его энергия притяжения.

Правильное расположение толстянки в вашем доме может быть важным шагом к привлечению финансового благополучия. Следуйте советам, основанным на Фен-шуй, и ваше денежное дерево сможет реализовать свой потенциал. Не забывайте также ухаживать за растением и создавать вокруг него благоприятную атмосферу. Пусть деньги действительно текут рекой!

Уточнения

Толстя́нка или крассу́ла, красу́ла, или жиря́нка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Гробница Те-Каб-Чаака, первого короля Каракола, найдена после 40 лет раскопок
Наука и техника
Гробница Те-Каб-Чаака, первого короля Каракола, найдена после 40 лет раскопок Аудио 
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Наука и техника
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории Аудио 
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Популярное
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра

Киты открывают новый тренд — келпинг. Изучаем, почему они играют с водорослями, и что это говорит о их социальном поведении и коммуникации.

Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Полина Диброва раскрывает тайны материнской любви: что на самом деле происходит в семье?
Полина Диброва раскрывает тайны материнской любви: что на самом деле происходит в семье?
Последние материалы
1900 км винных троп: куда отправиться в Южной Моравии на велосипеде
Лавровый лист поможет в борьбе с мышами
Гладко, но без последствий: как ухаживать за кожей после депиляции
Oreo и йогурт: гениальный рецепт домашнего мороженого, который удивит всех
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Рынок стайлеров бьёт рекорды: какие бренды предпочитают россиянки
Откройте для себя озеро Кобейтуз: почему этот розовый водоём стал центром нелегальной добычи соли
Ковчег Завета найден? Археологи раскопали место со священными реликвиями
Секреты удачного расположения денежного дерева
Паук-серебрянка дышит под водой через слой воздуха между волосками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.