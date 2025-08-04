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Как правильно хранить дрова: ошибки, из-за которых портится топливо и гниют стены

Секрет сухого и безопасного топлива — всё о хранении дров у дома
3:46
Садоводство » Советы

Хранение дров — это важный процесс, который напрямую влияет на их качество и эффективность при использовании в печах и каминах. Неправильное хранение может не только привести к порче самого топлива, но и негативно сказаться на состоянии вашего дома — от гниения стен до появления плесени. 

Дрова
Фото: commons.wikimedia.org by 松岡明芳, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дрова

Хранение на земле

Одной из самых распространённых ошибок является размещение дров прямо на земле. Это может привести к их быстрому намоканию и гниению, так как древесина легко впитывает влагу из грунта. Кроме того, такой подход создаёт благоприятные условия для развития гнилостных бактерий и грибков, которые не только портят дрова, но и могут вызвать появление плесени на стенах.

Рекомендация: используйте поддоны, брусчатку или специальную деревянную подставку для хранения дров. Это обеспечит хороший доступ воздуха и защитит от влаги.

Неправильное расположение вентиляции

Древесина требует хорошей циркуляции воздуха для высыхания и предотвращения гниения. Если вы храните дрова в закрытом помещении без достаточной вентиляции, они могут начать гнить.

Рекомендация: храните дрова в хорошо проветриваемом месте, где будет свободная циркуляция воздуха. Если храните их в помещении, проверьте, нет ли застоя воздуха.

Накрытие дров пленкой

Некоторые садоводы используют пленку для защиты дров от дождя и снега. Однако это может сделать гораздо больше вреда, чем пользы. Пленка удерживает влагу, создавая парниковый эффект. Это приводит к тому, что дрова остаются сырыми внутри, а при отсутствии вентиляции процесс гниения начинается быстрее.

Рекомендация: используйте специальные навесы или накрывайте дрова крышами, которые пропускают воздух, но защищают от дождя.

Хранение дров у стен

Складирование дров в непосредственной близости от стен здания также является ошибкой. Влага может просачиваться через стены, а дрова будут способствовать её накоплению, что, в свою очередь, приводит к гниению стен.

Рекомендация: оставляйте пространство между стенами и поленницей. Это позволит стенам «дышать» и предотвратит накопление влаги.

Хранение свежезаготовленных дров

Свежезаготовленные дрова содержат высокий уровень влаги и не подходят для непосредственного использования. Если вы храните их вместе с высушенными дровами, они могут забрать влагу и испортить сухие поленья.

Рекомендация: дайте новым дровам высохнуть не менее шести месяцев, прежде чем использовать их. Храните свежезаготовленные дрова отдельно от высушенных.

Неправильная ориентация дров

Неправильная укладка дров может также стать причиной быстрого их гниения. Дрова, которые лежат в беспорядке, плохо сохнут и создают условия для застоя воздуха.

Рекомендация: укладывайте дрова так, чтобы между ними была достаточная прослойка для циркуляции воздуха. Можно использовать метод «кросс», когда дрова укладываются в разные направления.

Игнорирование состояния дров

Важно следить за состоянием дров. Влажные и гнилые поленья не только бесполезны для отопления, но и могут негативно повлиять на другие дрова, а также на саму конструкцию.

Рекомендация: регулярно проверяйте дрова на наличие признаков гниения. Удалите поврежденные поленья сразу же, чтобы предотвратить дальнейшее распространение плесени.

Уточнения

Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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