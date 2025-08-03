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Как сделать зелёные помидоры красными за секунды — простая хитрость

Странные причины замедленного созревания помидоров
3:46
Садоводство » Овощи

Уход за помидорами особенно важен в это время года. Например, недостаточный полив может привести к тому, что плоды будут созревать медленно или вовсе не созреют.

Томаты на грядке
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты на грядке

В июле начинается сезон помидоров, и именно в этот период стоит обратить внимание на ваши растения, будь они высажены в открытом грунте или теплице. Если ваши помидоры не созревают и продолжают оставаться зелеными, это знак того, что что-то не в порядке. Не стоит сразу же обвинять вредителей, возможно, вы сами виноваты в данной ситуации из-за неправильного ухода.

Как правильно растить помидоры

Помидоры требуют солнечного, защищенного от ветра места для успешного роста. Им необходимо тепло, оптимальная температура для них составляет от 18 до 25 градусов Цельсия. Холодные или слишком жаркие условия негативно сказываются на их развитии. Важно сажать помидоры в хорошо дренированную, теплую и плодородную почву.

Также следует обратить внимание на правильное удобрение, которое следует проводить каждые 10-14 дней. Можно использовать специализированные удобрения для помидоров или домашние, например, настой крапивы. Если вы соблюдаете все советы, а помидоры по-прежнему не созревают, проблема может быть в другом.

Замедленное созревание плодов не всегда связано с ошибками в уходе. Помидоры могут оставаться зелеными долгое время из-за неблагоприятных погодных условий. Если температура слишком низкая (ниже 18 градусов Цельсия) или слишком высокая (около 30 градусов Цельсия), плоды могут прекратить выработку ликопина — пигмента, отвечающего за красный цвет. Если же погода подходящая, тогда причина может заключаться в одном из следующих факторов:

  1. Выбор экзотической сорта: хотя экспериментировать с уникальными сортами помидоров заманчиво, не всегда это может оказаться успешным, так как некоторые виды плохо адаптируются к местным условиям.
  2. Переувлажненные или стрессовые растения: важно правильно выбирать сорт. Если растение тратит слишком много энергии на рост и образование поздних цветков, ему может не хватить ресурсов для изменения цвета плодов.
  3. Недостаток солнечного света: для здорового развития помидоры нуждаются как минимум в 7 часах солнечного света в день.
  4. Недостаточный полив: Помидоры любят воду, поэтому не скупитесь на полив. Поливайте их обильно рано утром или вечером, избегая намокания листвы.

Заболевания помидоров

Одним из самых распространенных заболеваний помидоров в наших условиях является физиологическая гниль цветочной кисти, вызванная нехваткой кальция. Она проявляется черными пятнами на плодах, но обычно достаточно двух-трех недель правильного удобрения для исправления ситуации. Также могут возникнуть проблемы из-за тли — защититесь от нее с помощью подходящих препаратов. Не забывайте также правильно подрезать и прищипывать растения — это принесет свои плоды.

Что сделать для созревания помидоров

Если вы столкнулись с этой проблемой летом, вы, вероятно, сможете её решить. Однако если незрелые помидоры будут беспокоить вас к концу сезона, понадобится другой подход. В данном случае вы можете попробовать собрать зелёные помидоры и положить их в миску с бананами, яблоками или зрелыми красными томатами. Наличие этих плодов может ускорить процесс созревания.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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