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Кажется скучным — а на деле спасает интерьер: кактус уже не в моде, а кто вместо него

Сансевиерия тянется вверх и не занимает место — идеальна для тесных комнат
Садоводство

Домашние растения давно стали больше, чем просто украшение интерьера. Они создают уют, улучшают микроклимат и поднимают настроение. Но если квартира небольшая, а желания завести зелёный уголок — хоть отбавляй, важно подойти к выбору растений с умом.

Кактус
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кактус

Выбирать нужно не по принципу "понравился и купил", а с учётом размеров, освещения и времени, которое вы готовы тратить на уход. Специально для тех, кто хочет превратить квартиру в мини-сад без лишних хлопот, — список растений, которые подойдут даже для самого скромного пространства.

8 идеальных растений для компактного домашнего сада

1. Кактус

Классика, проверенная годами. Эти колючие малыши не требуют полива неделями, а выглядят стильно и оживляют любую комнату. Отличный вариант для тех, кто забывает о лейке.

2. Суккуленты

Это не обязательно кактусы — но уход за ними такой же лёгкий. Разнообразие форм и оттенков позволяет подобрать суккулент под любой интерьер. Главное — солнечное место и минимум полива.

3. Пеперомия

Неброское, но очаровательное растение. Цветёт редко, что делает его подходящим для аллергиков. Занимает мало места и отлично чувствует себя на подоконнике.

4. Крассула (денежное дерево)

Символ достатка и уюта. Её мясистые листья не только красивы, но и отлично накапливают влагу. Крассула хорошо переносит засуху и не требует особого ухода.

5. Сансевиерия

Настоящая находка для маленьких комнат. Её длинные листья тянутся вверх, а не вширь, что особенно удобно, когда каждый сантиметр площади на счету.

6. Крестовник Роули (нитки жемчуга)

Выращивается в подвесных кашпо. Его свисающие стебли с шаровидными листьями похожи на нити бус — выглядит эффектно и занимает минимум места.

7. Спатифиллум

Этот нежный белый цветок часто называют "женским счастьем". Он вписывается в экостиль, очищает воздух и легко приживается даже в затенённых уголках квартиры.

Все эти растения:

  • компактны;

  • не капризны в уходе;

  • прекрасно чувствуют себя в условиях обычной квартиры;

  • не требуют постоянного пересаживания и обильного полива.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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