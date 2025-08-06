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Дёшево, натурально, эффективно: как шишки помогают дачному участку дольше жить

Шишки помогают сохранить влагу в почве и отпугнуть улиток — приём дачников
Садоводство

Иногда дачные приёмы вызывают недоумение: что-то копают, таскают из леса какие-то материалы, раскладывают по грядкам… Но за странными на первый взгляд привычками опытных садоводов часто скрываются настоящие секреты урожая. Один из таких — обычные сосновые шишки.

Полив огурцов в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив огурцов в огороде

Шишки — как броня для почвы

Сосновые шишки идеально подходят для мульчирования. Особенно хорошо они показывают себя в уходе за:

  • ягодными кустами;

  • плодовыми деревьями.

Толстый слой из шишек помогает удерживать влагу в почве, предотвращает перегрев корней и защищает растения от перепадов температуры. А ещё такая мульча со временем медленно разлагается, обогащая землю полезными веществами.

Защита от вредителей

Кроме пользы для почвы, у шишек есть ещё одна особенность — они становятся естественным барьером от вредителей, особенно слизней и улиток. Эти мягкотелые гости не переносят грубую структуру шишек и предпочитают держаться подальше от участков, где они разложены.

Чтобы создать защитную линию:

  • выложите шишки по периметру огорода или грядки;

  • слегка вдавите их в землю на глубину 5-7 см;

  • не забывайте обновлять слой по мере его разрушения.

Этот приём прост, экологичен и абсолютно бесплатен — всё, что нужно, можно набрать во время прогулки по сосновому лесу.

Уточнения

Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками. Разновидность стробилов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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