Дёшево, натурально, эффективно: как шишки помогают дачному участку дольше жить

Иногда дачные приёмы вызывают недоумение: что-то копают, таскают из леса какие-то материалы, раскладывают по грядкам… Но за странными на первый взгляд привычками опытных садоводов часто скрываются настоящие секреты урожая. Один из таких — обычные сосновые шишки.
Сосновые шишки идеально подходят для мульчирования. Особенно хорошо они показывают себя в уходе за:
ягодными кустами;
плодовыми деревьями.
Толстый слой из шишек помогает удерживать влагу в почве, предотвращает перегрев корней и защищает растения от перепадов температуры. А ещё такая мульча со временем медленно разлагается, обогащая землю полезными веществами.
Кроме пользы для почвы, у шишек есть ещё одна особенность — они становятся естественным барьером от вредителей, особенно слизней и улиток. Эти мягкотелые гости не переносят грубую структуру шишек и предпочитают держаться подальше от участков, где они разложены.
Чтобы создать защитную линию:
выложите шишки по периметру огорода или грядки;
слегка вдавите их в землю на глубину 5-7 см;
не забывайте обновлять слой по мере его разрушения.
Этот приём прост, экологичен и абсолютно бесплатен — всё, что нужно, можно набрать во время прогулки по сосновому лесу.
Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками. Разновидность стробилов.
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