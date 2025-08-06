Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Захарова: Россия сделала представление Израилю из-за нападения на авто дипломатов
Reuters: нефтяные компании США сокращают число буровых установок
Одиночество как тренд: почему люди выбирают жизнь наедине с собой
Центральный университет открывает лаборатории ИИ для биотехнологий
Живущей в Испании Елене Исинбаевой заблокировали финансовые счета в РФ
Врач-эндокринолог развенчал миф об отказе от сахара
Вадим Адиев: тест-драйв обязателен при выборе подержанного автомобиля
Психолог объяснила, почему отпуск не всем помогает отдохнуть
Фильм Война миров с Айс Кьюбом получил 0% на Rotten Tomatoes

Никаких плесени и гнили: проверенный способ хранения кабачков, который работает в квартире

Почему нельзя убирать кабачки сразу после сбора — рекомендации агрономов
1:57
Садоводство

Каждому дачнику знакома ситуация, когда урожай кабачков оказался настолько щедрым, что блюда с этим овощем уже не лезут, а выбрасывать жалко. Выход один — правильно сохранить кабачки до весны. Сделать это несложно, если знать несколько простых, но эффективных приёмов.

Кабачки на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки на грядке

Секрет начинается с солнца

Не торопитесь сразу убирать кабачки в кладовку. После сбора дайте им полежать пару дней на солнце — прямо на воздухе. Эти 48 часов "солнечных ванн" запускают в кожуре процессы, которые заметно продлевают срок хранения. Именно благодаря этой хитрости овощи пролежат не пару недель, а доберутся до самой весны.

Величина имеет значение

Когда речь идёт о длительном хранении, размер кабачков имеет значение. Крупные плоды лучше переработать: закатать икру или приготовить вкусные блюда в течение ближайших дней. А вот кабачки среднего размера и миниатюрные экземпляры — идеальные кандидаты для долгого хранения. Они не теряют форму, не трескаются и меньше подвержены гниению.

Хвостик — не деталь, а защита

Хвостик у кабачка — это не просто декоративный элемент, а важный барьер от влаги и бактерий. При сборе оставляйте хвостик длиной не менее 5 см. Именно он помогает "запечатывать" овощ, препятствуя его преждевременному увяданию и загниванию.

Бумага творит чудеса

Если вы храните кабачки в квартире, особенно в кладовке или на утеплённом балконе, обязательно заверните каждый плод в бумагу. Подойдёт обычная газетная или упаковочная. Бумага не только поглощает излишки влаги, но и создаёт для овощей комфортный микроклимат. Так они не соприкасаются друг с другом и не заражаются, если один из них вдруг начнёт портиться.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные создали прочный биоразлагаемый материал для замены пластика
Наука и техника
Учёные создали прочный биоразлагаемый материал для замены пластика Аудио 
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Наука и техника
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО
Спортивный врач Жан‑Марк Сен рассказал о пользе командных видов спорта для здоровья
Виктория Боня рассказала о резком изменении отношения к ней после переезда в Монако
Крым: налоговики проведут рейды на пляжах из-за жалоб отдыхающих
Россия начала селекцию устойчивых к климату сортов декоративных растений — Сергей Колесников
Диетолог Прусаков назвал продукты, опасные для употребления на пляже
ВОЗ рекомендует подросткам заниматься спортом не менее 60 минут в день
Меловая пустыня в Оренбургской области образовалась на месте древнего океана — геологи
Движения лапами у кошек — рефлекс из детства и способ самоуспокоения
Как восстановить истощённую почву под чеснок — пошаговая инструкция от садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.