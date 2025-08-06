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Хаос вместо урожая: почему малина превращается в сорняк без этой хитрости

Как правильно обрезать малину осенью для богатого урожая — инструкция от агрономов
2:09
Садоводство

Чтобы в следующем сезоне кусты порадовали сладкими и крупными ягодами, уже сейчас следует провести обязательную процедуру. Малина не терпит пренебрежения — без ухода она дичает, мельчает и перестаёт радовать результатом.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Многие откладывают обрезку на весну, но это стратегическая ошибка. Осенняя обрезка — залог мощного плодоношения и здорового кустарника.

Почему обрезка осенью важнее, чем кажется

Без своевременной обрезки малинник быстро зарастает, превращаясь в колючие дебри. Старые и ослабленные побеги отнимают питание у новых, а молодая поросль тянет ресурсы на рост, а не на ягоды. В результате снижается и количество, и качество урожая.

Особенно это касается кустов, которые за сезон вытянулись выше метра. Если не убрать верхушки, растение продолжит гнать вверх зелёную массу, а не тратить силы на закладку плодовых почек.

Что именно нужно удалить

Обрезку следует проводить строго по определённым правилам. Нарушения приведут к вырождению кустарника.

Алгоритм простой:

  • Удаляются все части побегов, превышающие 100 см.

  • Молодая поросль, особенно тонкая и слабая, полностью срезается — она отнимает питание и загущает посадки.

  • Засохшие, поломанные и больные ветви удаляются до уровня земли — они не только бесполезны, но и опасны.

  • Оставляются только самые мощные и здоровые стебли, способные дать сильные побеги на следующий год.

Перезагрузка для куста

Обрезка помогает растению распределить силы на оставшиеся побеги. Куст обновляется, повышается его иммунитет и способность формировать крупные ягоды. Очищенный и прореженный малинник легче переносит зимовку и активнее просыпается весной.

Санитарная и формирующая обрезка осенью — это вложение в будущий урожай. Процедура занимает немного времени, но её эффект ощутим летом в виде пышного плодоношения.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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