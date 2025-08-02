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Кукуруза молчит, но всё сказала: по какому признаку можно понять, что она дозрела

Созревшую кукурузу определяют по цвету, плотности и сухости шкивов
2:36
Садоводство » Советы

Кукуруза — одна из самых популярных сельскохозяйственных культур, которая ценится за свои питательные свойства и универсальность в кулинарии. Однако, чтобы собрать качественный и вкусный урожай, важно знать, когда кукуруза достигает своей зрелости. 

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

Изменение цвета зерен

Одним из первых признаков готовности кукурузы к сбору является изменение цвета зерен. Спелая кукуруза имеет ярко-желтый или золотистый цвет. Если вы заметили, что зерна приобретают насыщенный цвет, это может указывать на то, что растение достигло зрелости. Однако, в зависимости от сорта, цвет может варьироваться — некоторые сорта имеют белые, красные или даже фиолетовые зерна.

Текстура зерен

Когда кукуруза созревает, текстура зерен изменяется. Они становятся плотнее и более гладкими. Чтобы проверить это, возьмите одно зерно и нажмите на него пальцем. Если зерно немного поддается давлению и выделяет молочный сок, то кукуруза ещё не готова. Однако, если сок больше не выделяется и зерно твердое, это означает, что кукуруза уже созрела.

Состояние рыльца

Рыльце кукурузы (или стигмы) — это та часть, которая выделяется над початком. В процессе созревания рыльца сначала становятся зелеными, а затем темнеют и высыхают. Зрелая кукуруза имеет рыльца, которые становятся коричневыми и сухими. Это также сигнализирует о том, что время сбора урожая приближается.

Звуки при постукивании

Другим интересным способом проверки зрелости кукурузы является звуковой метод. Аккуратно постучите по початку кукурузы. Если он звучит пустовато, это может указывать на то, что кукуруза уже созрела. Если звук глухой, возможно, кукуруза еще не готова к сбору.

Размер шкивов

Шкивы (листья) кукурузного початка также могут служить индикатором зрелости. В процессе созревания шкивы становятся сухими и коричневыми. Если листья остаются зелеными и сочными, это свидетельствует о том, что кукуруза еще не готова.

Время сбора

Общее время, необходимое для созревания кукурузы, обычно составляет от 60 до 100 дней, в зависимости от сорта и климатических условий. Если вы знаете приблизительную дату посева кукурузы, это может помочь вам рассчитать, когда стоит ожидать зрелости.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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