Листья пышные, а свёклы — ни на борщ, ни на зиму? Середина лета — время, когда одно действие решает всё

Чем подкармливать свёклу во второй половине лета

В середине лета свёкла находится в стадии активного роста и формирования корнеплодов. Именно в этот период культура нуждается в большом количестве воды и питательных веществ. Если допустить дефицит элементов, это неизбежно скажется на вкусе, размере и лёжкости урожая. Ошибки, допущенные сейчас, невозможно будет исправить позже — даже самая тщательная осенняя забота уже не поможет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свекла на грядке

Однако подкормки часто игнорируют, ограничиваясь весенним внесением удобрений. Это распространённая ошибка. Свёкла требует питания на протяжении всего сезона, особенно во второй его половине.

Какие элементы особенно важны летом

До начала лета в приоритете — азот, стимулирующий рост листовой массы. Но уже в июле главную роль играют калий, фосфор, магний и бор. Эти элементы способствуют развитию сладких, плотных и устойчивых к заболеваниям корнеплодов. Азот на этом этапе, напротив, может только навредить: ботва продолжит активно расти, отбирая ресурсы у корнеплодов, которые станут водянистыми и плохо хранящимися.

Особую важность имеет калий — без него свёкла теряет сахаристость, становится грубой. Фосфор отвечает за формирование корневой системы, магний необходим для фотосинтеза, а бор предотвращает внутренние пустоты и сердцевинные гнили.

Какие удобрения использовать

Во второй половине лета на плодородных почвах достаточно внести одну-две подкормки минеральными удобрениями. Подойдут:

калимагнезия;

сульфат калия;

монокалийфосфат;

борная кислота (внекорневая обработка).

Эти препараты легко усваиваются, не содержат хлора и безопасны для корнеплодов. Эффективны также специализированные комплексные удобрения с добавлением микроэлементов и аминокислот, например, линейки «Бона Форте» и «Добрая сила». Они обеспечивают сбалансированное питание и помогают свёкле адаптироваться к резким перепадам температур.

Особое внимание стоит уделить составу удобрений: в них не должно быть хлора, а фосфор желательно в легкоусвояемой форме. Комплексные составы, обогащённые бором, марганцем, цинком и магнием, подходят особенно хорошо.

Что не стоит использовать

Несмотря на популярность народных методов, настои навоза, птичьего помёта и нашатырного спирта в середине лета применять не рекомендуется. Эти средства богаты азотом, который на данном этапе роста не нужен, а иногда и вреден. Избыток азота снижает качество корнеплодов, делает их рыхлыми, слабо хранящимися и склонными к образованию пустот.

Дрожжи также не стоит воспринимать как полноценную подкормку. Они лишь стимулируют развитие почвенной микрофлоры, ускоряя переработку уже внесённой органики. Их использование допустимо в качестве дополнения, но не замены полноценному питанию.

Сколько подкормок нужно и когда их проводить

Количество и сроки подкормок зависят от типа почвы и сорта свёклы. Ранние сорта на плодородных участках могут обойтись одной весенней заправкой. Среднеспелые и поздние сорта на менее плодородной земле требуют не менее трёх внесений удобрений:

Через 1–2 недели после укоренения рассады или после первого прореживания. В середине лета, в фазе активного роста корнеплодов. В августе, за месяц до сбора урожая.

На бедных почвах добавляют четвёртую подкормку — в момент смыкания рядков, то есть в конце июня или начале июля.

Если весна выдалась холодной, и растения долго не трогались в рост, внесение удобрений следует отложить. В таких условиях свёкла не способна усваивать питание, и любое внесение будет неэффективным. После стабилизации температуры стоит применять удобрения с аминокислотами — они поддерживают растения в период восстановления.

Правильная техника внесения

Корневая система свёклы усваивает основное питание из почвы, поэтому приоритет — за корневыми подкормками. Внекорневые опрыскивания применяются лишь при явных признаках дефицита микроэлементов (например, бора), и не могут заменить основное питание.

Оптимальный способ — растворение минеральных удобрений в воде. Для подкормки под корень готовятся следующие смеси (на 10 л воды):

фаза двух листьев: 15 г сульфата калия + 10–15 г монокалийфосфата + 25 г нитроаммофоски (если весной не вносилась органика);

через 2–3 недели: 20–25 г калимагнезии + 10–15 г монокалийфосфата, при необходимости — 5–10 г карбамида;

в июле: 20–25 г калимагнезии или сульфата калия + 0,5 ч. ложки борной кислоты (по листу) + микроэлементы;

в августе: 20–25 г сульфата калия.

Все растворы вносят по влажной почве — либо после дождя, либо после полива. Это помогает избежать ожогов корней и повышает эффективность усвоения.

Дополнительные рекомендации

Не стоит вносить золу на нейтральных и щелочных почвах — она может блокировать усвоение калия.

Хлористый калий допускается только осенью, при подготовке грядок — в сезон роста он вреден.

Переизбыток даже полезных микроэлементов может быть токсичен — дозировку важно соблюдать точно.

Свёкла — культура благодарная, но требовательная. Если весной в почву были заложены хорошие пролонгированные удобрения, до середины сезона дополнительное питание может не понадобиться. Однако начиная с июля, стоит обязательно внести калийно-фосфорные удобрения с добавлением магния и бора. Это критически важный момент для формирования урожая. Все последующие подкормки проводятся по состоянию растений и типу почвы.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

