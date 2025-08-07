Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ИКИ РАН: 8 августа на Земле ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря
Грамотно организованная мебель снижает уровень тревожности — Journal of Environmental Psychology
Смузи, перекусы и кардиотренировки без силовых упражнений ускоряют старение — онколог Майкл Хантер
Опубликован тест-драйв Volkswagen Passat Pro B9 для китайского рынка
Марк Эйдельштейн рассказал Vogue о своём опыте лечения в Китае и отношениях с репетитором
Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе
Вентилятор охлаждения двигателя в автомобиле должен запускаться при 95–100 °C
Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем

Как помочь желтеющим растениям: 10 секретов восстановления здоровья ваших зелёных друзей

Засуха, нехватка питательных веществ и болезни вызывают пожелтение растений
Садоводство

Когда листья или плоды растений начинают желтеть, это вызывает тревогу у любого садовода. Однако не всегда ситуация критическая — в некоторых случаях всё можно исправить буквально за сутки. Главное — определить точную причину и действовать без промедления.

Пожелтение хвои можжевельника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожелтение хвои можжевельника

Пожелтение плодов: когда всё ещё можно спасти

Если желтеют только кончики плодов, скорее всего, причина — в кратковременной засухе. В таком случае поможет обильный полив тёплой водой: уже через сутки плоды могут вернуть свой зелёный цвет.

Недостаток питательных веществ

Пожелтение листьев часто указывает на нехватку азота или магния в почве. При внесении соответствующих удобрений ситуация начинает улучшаться, но эффект проявляется не сразу, а через несколько дней.

Последствия переохлаждения

Если желтеет всё растение, стоит заподозрить переохлаждение корней. Это случается либо из-за полива холодной водой, либо при резком похолодании. В этом случае стоит замульчировать корневую систему и использовать для полива только тёплую воду.

Болезни на ранних стадиях

Пожелтение листвы может быть первым признаком вирусных или грибковых заболеваний, особенно если растение перестаёт расти. На ранних стадиях они поддаются лечению специализированными препаратами, поэтому действовать нужно быстро.

Корневая система под угрозой

Проблемы с питанием могут быть вызваны повреждением корней вредителями (например, проволочником или медведкой) или гнилью. Чтобы помочь растению, нужно аккуратно осмотреть корни и обработать почву подходящими средствами.

Естественное старение

Если желтеют только нижние листья у взрослого растения, это может быть нормальным процессом старения. Такие листья лучше своевременно удалять — это улучшает проветривание и способствует лучшему освещению завязей.

Недостаток света

Недостаток освещения, особенно при загущении посадок или затяжной пасмурной погоде, приводит к хлорозу. Чтобы избежать этого, следует проредить растения и обеспечить доступ к свету по максимуму.

Влияние температуры

Резкие перепады температур, особенно ночные похолодания, могут вызывать стресс у растений и пожелтение листвы. В этом случае поможет укрывной материал, который защитит посадки от переохлаждения.

Кислотность почвы

Слишком кислая почва нарушает усвоение питательных веществ. Рекомендуется проверить кислотность грунта и при необходимости произвести раскисление — например, с помощью древесной золы или доломитовой муки.

Химический стресс

Пожелтение может быть вызвано передозировкой удобрений или случайным попаданием гербицидов. В таких случаях необходимо обильно пролить почву, чтобы снизить концентрацию вредных веществ.

Вредители: паутинный клещ

Пожелтение и подсыхание листьев могут быть вызваны паутинным клещом. При первых признаках поражения нужно немедленно применять акарициды или биопрепараты — это поможет не допустить серьёзного ущерба.

Когда восстановление невозможно

Если пожелтение распространилось на всё растение, полное восстановление маловероятно. Лучше сосредоточиться на создании благоприятных условий, чтобы растение дало новые, здоровые побеги. Это будет самым верным путём к восстановлению.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Грамотно организованная мебель снижает уровень тревожности — Journal of Environmental Psychology
Смузи, перекусы и кардиотренировки без силовых упражнений ускоряют старение — онколог Майкл Хантер
Опубликован тест-драйв Volkswagen Passat Pro B9 для китайского рынка
Марк Эйдельштейн рассказал Vogue о своём опыте лечения в Китае и отношениях с репетитором
Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе
Вентилятор охлаждения двигателя в автомобиле должен запускаться при 95–100 °C
Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем
Прекращение полива в конце лета вызывает стресс у томатов и гниль плодов
Как выбрать юбку по типу фигуры: рекомендации стилистов на 2025 год
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.