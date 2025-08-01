От редиса до перцев: что посеять в теплице в августе, чтобы собрать урожай этой осенью

Август — это не только завершение лета, но и отличное время для подготовки к осеннему и зимнему сезонам. Теплица позволяет продлить вегетационный период для многих культур, и в этом месяце есть множество возможностей для посева.
Укроп, петрушка и базилик — это одни из самых простых и быстро растущих культур, которые можно посеять в теплице в августе. Они хорошо чувствуют себя в условиях теплицы и будут радовать вас свежей зеленью до самой осени.
Свёкла — это корнеплод, который успевает вырасти до холодов, если его посеять в начале августа.
Позднее лето — хорошее время для посева моркови. Она успеет вырасти до заморозков и будет способна храниться зимой.
Кабачки можно посеять в теплице в августе, чтобы получить урожай в сентябре-октябре.
Советы по посеву: норма — 2-3 семени на лунку, на глубину около 3 см. Регулярный полив и удобрение помогут растениям хорошо развиваться.
Редис — это культура с быстрой практикой, которая может быть посеяна в августе, чтобы получить урожай за несколько недель.
Если у вас есть возможность поддерживать нужную температуру и освещение, в августе можно сеять семена перца, чтобы получить урожай в конце осени.
Перед тем как посеять новые культуры, важно тщательно подготовить теплицу:
Август — это отличное время для новых посевов в теплице. Выбор культур зависит от ваших предпочтений и климатических условий, но всегда можно экспериментировать и пробовать что-то новое.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
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