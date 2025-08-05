Не выкидывайте ягоды с картошки: из них можно сварить такую штуку, что слизни бегут без оглядки

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Агрономы рекомендуют удалять плоды с картофеля после цветения для увеличения урожая
2:18
Садоводство

После цветения на картофельных кустах можно заметить зелёные круглые образования, внешне напоминающие маленькие помидоры. Многие дачники недоумевают, что это за плоды и стоит ли с ними что-то делать. Одни оставляют их как есть, другие срывают, но не всегда понимают зачем.

Картофель
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

На самом деле, эти "помидорки" — настоящие плоды картофеля, в которых формируются семена.

Влияют ли они на урожай

Сами по себе плоды не вредны для растения. Но есть один нюанс: на их развитие уходит часть питательных веществ, которые могли бы пойти на рост клубней. Поэтому, если вы не собираетесь заготавливать семенной материал именно из ботанических семян, лучше удалить плоды сразу после появления.

Удаление "помидорок" помогает сохранить энергию куста и направить её в клубни, увеличивая их размер и общее количество.

Опасно ли оставлять эти плоды

Да, если кто-то случайно решит их попробовать. Эти ягоды содержат соланин — токсичное вещество, которое делает их ядовитыми. Даже в малых дозах употребление может вызвать отравление. Поэтому особенно важно объяснить детям, что такие "помидоры" есть нельзя.

Не выбрасывайте — используйте с умом

Хотя в пищу эти плоды не годятся, их можно использовать с пользой. Содержащийся в них соланин — натуральный инсектицид. Из "помидорок" делают отвары и настои для борьбы с вредителями: тлёй, белянками, гусеницами, слизнями и паутинным клещом. Обработка растений таким средством помогает избежать применения химии.

Также в народной медицине плоды картофеля иногда применяют в виде настойки при кожных заболеваниях — например, при псориазе и экземе. Однако с такими средствами нужно быть особенно осторожным: соланин в больших дозах опасен даже при наружном применении.

Если на кустах картофеля вы заметили "помидорки" — не пугайтесь. Но и не игнорируйте: своевременное удаление этих плодов поможет собрать более богатый и здоровый урожай, а сами ягоды можно использовать с пользой на участке.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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