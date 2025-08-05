Вылили остатки из банки — и кроты сбежали, как будто их кипятком ошпарили

Садоводы советуют использовать селёдочный рассол для отпугивания кротов с участка

Кроты, несмотря на свой милый вид, способны за несколько дней превратить ухоженный огород в поле мини-вулканов. Их ходы нарушают корневую систему растений, почва теряет структуру, а урожай страдает. Поэтому дачники постоянно ищут эффективные, но желательно недорогие и безопасные способы борьбы с этими подземными вредителями.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крот

Иногда решения оказываются настолько неожиданными, что сложно поверить — пока не попробуешь.

Что вылить в норы

Один из нестандартных, но проверенных методов — использовать селёдочный рассол. Да-да, тот самый, что обычно выливают в раковину после употребления рыбы. Его резкий запах действует на кротов крайне отталкивающе. Найдите свежие ходы, аккуратно откройте их и залейте внутрь солёную жидкость.

Уже через пару дней подземные жильцы покинут территорию — запах для них невыносим. Метод не требует затрат, зато даёт устойчивый эффект, особенно если процедуру повторить на разных участках.

Если рассола нет под рукой

Можно воспользоваться другим подручным "оружием" — навозом с резким запахом. Лучше всего подойдёт козий или свиной. Его укладывают прямо в кротовые ходы. Концентрированный аромат делает участок непривлекательным для вредителей: они уходят искать более комфортную территорию.

При этом ни растения, ни почва не пострадают — в отличие от химических препаратов, такой способ полностью натуральный.

Ловушка с колючками

Садоводы также делятся ещё одним способом, который многим показался абсурдным — но работает. В ходы кротов помещают отрезки стеблей розы или крыжовника. Колючки мешают передвижению, а их аромат вызывает у зверьков дискомфорт. Через пару дней активность кротов резко снижается.

Главное — делать всё аккуратно, чтобы не разрушить структуру хода: если он обвалится, зверёк просто проложит новый.

Закрепите результат

После успешного изгнания кротов важно "запечатать" их старые маршруты. Пролейте землю водой, утрамбуйте и замульчируйте. Это уменьшит шанс повторного появления.

А если вдруг снова заметите свежую кучку — у вас уже есть целый арсенал простых, но эффективных решений.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

