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Все выкидывают, а вы кладите под огурцы — и больше не будете знать проблем с пересыханием

Зелёная мульча из крапивы улучшает рост огурцов и снижает риск болезней
1:58
Садоводство

Крапива — гость нежеланный, но частый на любом дачном участке. Обжечься об неё можно легко, и чаще всего первым порывом становится немедленно выдрать её с корнем. Но спешить с этим не стоит: оказывается, эта колючая трава может принести большую пользу огурцам.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крапива

Причём использовать её можно прямо на грядке — без настоев, бочек и ожидания.

Крапива — не враг, а помощник

Огурцы — культура нежная и влаголюбивая. Их корни чувствительны к перегреву, а почва быстро пересыхает. Именно здесь крапива может сыграть полезную роль. Вместо того чтобы выбрасывать её, стоит использовать как природную мульчу.

Срезанные листья и стебли нужно просто порезать на кусочки и выложить прямо на грядки с огурцами. Этот слой зелёной мульчи решает сразу несколько задач.

Польза без лишних усилий

Во-первых, крапива создаёт защитный слой, который удерживает влагу в почве, снижает её перегрев под солнцем и подавляет рост сорняков.

Во-вторых, по мере перегнивания зелёная масса начинает отдавать почве питательные вещества — особенно азот, столь необходимый для роста огуречной ботвы.

В-третьих, крапива — природный антисептик. Её компоненты отпугивают часть вредителей и грибковых болезней, уменьшая риск заражения.

Безопасность прежде всего

Единственное, о чём стоит помнить: крапива остаётся жгучей даже после срезки. Поэтому работать с ней нужно исключительно в плотных перчатках. Лучше заранее подготовить траву, разложить её аккуратно между рядами и не трогать лишний раз.

Такой способ не требует времени на приготовление настоев или жидких удобрений. К тому же он полностью натуральный, не вредит почве и подходит тем, кто хочет обойтись без химии.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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