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Яблоня чахнет, урожая нет — а виноват куст у забора: разбираемся, кого нельзя сажать рядом

Можжевельник и боярышник передают яблоне болезни и вредителей — говорят садоводы
2:14
Садоводство

Многие садоводы считают, что на одном участке можно смело сажать любые культуры рядом. Однако яблоня — не самое терпеливое дерево в этом плане. Некоторые растения не только "конкурируют" с ней за влагу и питание, но и могут переносить болезни и вредителей, опасных для будущего урожая.

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

Чтобы не погубить яблоню и не остаться без плодов, стоит знать, кого нельзя подселять к ней по соседству.

Враги по болезни

Первым в списке нежелательных соседей числится можжевельник. Несмотря на свою декоративность и способность очищать воздух, он представляет серьёзную угрозу для яблонь. Это растение часто заражается ржавчиной — грибковым заболеванием, которое легко передаётся на плодовые деревья и может лишить их листвы и урожая.

Вредители "по наследству"

Боярышник — ещё один проблемный сосед. Этот кустарник привлекает тех же вредителей, что и яблоня: тлю, пядениц, моль. Содержать оба растения рядом — значит, устроить открытую дорогу для насекомых на яблоневую крону.

Конкуренты за питание

Некоторые растения не вредят яблоне напрямую, но отбирают у неё ресурсы — воду и питательные вещества. Например, черешня и персик. Эти деревья имеют мощную корневую систему, которая буквально "высасывает" всё из почвы. Если посадить их рядом с яблоней, она начнёт чахнуть: замедлится рост, уменьшится количество завязей, а плоды будут мельчать.

Похожим образом действует и калина — влаголюбивый кустарник, который вытягивает воду из почвы даже в те периоды, когда яблоне она особенно нужна. В результате дерево испытывает хронический дефицит влаги, что негативно сказывается на урожайности и здоровье.

Что делать

Если участок уже засажен, и избежать такого соседства невозможно, важно создать между растениями буферную зону. Это может быть газон, цветник или даже мульчированная полоса. Также полезно следить за состоянием почвы и вовремя подкармливать яблоню, чтобы компенсировать нехватку питания.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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