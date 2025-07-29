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Не дайте сливам заболеть: почему август — решающий месяц для вашего урожая

Обработка слив в августе: как предотвратить болезни и повысить урожай на следующий год
3:15
Садоводство » Деревья и кустарники

Сливы — это вкусные и полезные фрукты, которые радуют нас своей сладостью и сочностью. Однако, чтобы получить здоровый и урожайный сад в следующем году, необходимо правильно ухаживать за сливами деревьями после сбора урожая. Обработка слив в августе — это важная процедура, которая предотвращает болезни и защищает растения. Давайте рассмотрим основные аспекты этой важной работы.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

Устранение остатков плодов

Первым шагом после сбора урожая является уборка оставшихся плодов на дереве и под ним. Это необходимо для предотвращения распространения болезней и привлечения вредителей. Опавшие и перезревшие плоды могут стать источником инфекций, таких как монолиоз и клястероспориоз. Эти болезни могут также повлиять на здоровье дерева в следующем сезоне.

Решение: Убирайте все оставшиеся на дереве плоды и осуществляйте регулярную уборку опавших плодов. Запомните, что болезнь может сохраняться на старых фруктах и ветках, поэтому важно утилизировать их правильно — не оставляйте на компост.

Обработка от вредителей

После сбора урожая сливы становятся уязвимыми для различных вредителей, таких как сливая плодожорка, тля и другие насекомые, которые могут повредить листья и древесину. Важно провести обработку деревьев специальными средствами, чтобы предотвратить заражение.

Решение: В августе рекомендуется провести обработку деревьев инсектицидами, чтобы избавиться от потенциальных вредителей. Также стоит рассмотреть снижение нагрузки на дерево в виде обрезки, чтобы уменьшить притяжение вредителей.

Профилактика заболеваний

После сбора плодов слива, особенно подвержена различным грибковым заболеваниям. Грибы могут развиваться как на старых листьях, так и на стеблях. Часто такие заболевания очень сложно остановить, поэтому профилактика является залогом здорового дерева.

Решение: Используйте фунгициды для обработки деревьев, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Также стоит обратить внимание на санитарную обрезку, удаляя больные и поврежденные ветки.

Внесение удобрений

Обработка слив в августе не ограничивается только санитарными мерами. Это также идеальное время для внесения удобрений, чтобы подготовить дерево к следующему сезону. Слива нуждается в питательных веществах для восстановления после плодоношения и закладки плодовых почек на следующий год.

Решение: Удобрения, богатые калием и фосфором, помогут улучшить здоровье дерева. Проведите внесение удобрений, следуя инструкциям на упаковке, чтобы избежать переудобрения.

Обработка слив после сбора урожая — это не просто формальность, а необходимая процедура, которую нельзя пропускать. Правильный уход за деревом в августе поможет избежать множества проблем в будущем и увеличить качество и количество урожая. Уделите время своим сливам, и они ответят вам щедрым плодоношением в следующем сезоне!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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