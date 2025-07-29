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Кабачки гниют на грядке: основные причины и их устранение

Почему ваши кабачки гниют
3:32
Садоводство » Овощи

Кабачки — это одни из самых популярных и неприхотливых овощей в садоводстве. Однако даже самые заботливые огородники иногда сталкиваются с неприятной проблемой: плоды гниют прямо на грядке.

Презрелые кабачки на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Презрелые кабачки на грядке

Избыточный полив

Одной из наиболее частых причин гниения кабачков является избыточный полив. Кабачки требуют регулярного увлажнения, но переувлажнение почвы приводит к загниванию корней и плодов. В этом случае косточковые плоды не могут нормально развиваться и начинают гнить.

Решение: Придерживайтесь режима полива. Поливайте кабачки только тогда, когда верхний слой почвы подсох. Важно поливать растения утром или вечером, когда солнце менее активно, чтобы избежать испарения воды.

Неподходящие условия для роста

Кабачки требуют хороших условий для роста: солнечное местоположение, питательная, хорошо дренированная почва и достаточное количество света. Если условия не соответствуют этим требованиям, плоды могут оказаться подвержены гниению.

Решение: Выберите для высадки кабачков хорошо освещенное место с легкой, плодородной почвой. Перед посадкой можно внести в грунт компост или перегной, чтобы улучшить его качества.

Вредители и болезни

Кабачки подвержены различным заболеваниям, таким как фузариоз, мучнистая роса и гниль. Эти болезни могут привести к мягкости и гниению плодов. Вредители, такие как тля и совка, также могут повредить растения, создавая условия для развития гнили.

Решение: Регулярно осматривайте растения на наличие признаков заболеваний или вредителей. Используйте методы биологической борьбы с вредителями и, при необходимости, применяйте фунгициды. Правильное чередование культур и севооборот также помогут избежать накопления болезнетворных микроорганизмов в почве.

Нехватка питательных веществ

Недостаток необходимых питательных веществ, таких как калий и фосфор, может привести к слабым растениям, которые более подвержены различным болезням и гнили. В условиях нехватки питательных веществ плоды могут не зреть должным образом и начать гнить.

Решение: Регулярно подкармливайте кабачки удобрениями, содержащими необходимые микроэлементы. Проводите подкормку через каждые 2-3 недели в течение вегетационного периода.

Неправильная сборка урожая

Иногда кабачки могут гнить из-за неправильной сборки урожая. Если плоды оставляются на кустах слишком долго, они могут начать гнить. Кроме того, неосторожный сбор может повредить стебель и плоды, что ухудшает условия хранения и способствует развитию гнили.

Решение: Сбор кабачков следует производить регулярно, когда плоды достигают оптимального размера — 15-20 см в длину. Используйте острые инструменты для аккуратного срезания плодов, чтобы избежать повреждений.

Гниение кабачков — это распространенная проблема, с которой сталкиваются огородники. Понимание основных причин и применение соответствующих решений помогут вам защитить свой урожай и получить здоровые плоды. Заботьтесь о своих растениях, следите за их состоянием, и вряд ли вам придется столкнуться с этой неприятной ситуацией!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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