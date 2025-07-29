Собрали ягоды — берите секатор: как ухаживать за малиной после плодоношения

Почему опытные садоводы не забывают о малине после сбора ягод

4:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Многие садоводы ошибочно полагают, что после окончания сезона сборов можно забыть о малине до следующего года. Однако именно в это время закладывается основа для будущего урожая, и правильная обрезка играет ключевую роль. Агроном Сергей Кружков поделился своими профессиональными рекомендациями, которые помогут вам получать вдвое больше крупных и сладких ягод каждый год, пишет URA.RU.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Обрезка малины

Необходимость летней обрезки малины

"Что отличает опытных садоводов от новичков? Они понимают, что сезон не заканчивается с последней ягодой", — говорит Сергей Кружков. "Это время, когда закладывается основа будущего урожая. Малина имеет двухлетний цикл развития стеблей, и то, что вы сделаете сразу после плодоношения, значительно повлияет на количество и качество ягод в следующем году".

По мнению Кружкова, летняя обрезка — это не просто косметическая процедура, а настоящая перезагрузка растения. "Представьте, что отплодоносившие побеги — это разряженные батарейки, которые продолжают забрать энергию из системы. Удаляя их, вы перенаправляете ресурсы на формирование новых сильных побегов и закладку плодовых почек".

Основные правила обрезки малины в летний период

"Ключевое правило — своевременно обрезать", — подчеркивает Кружков. "Не стоит дожидаться осени. Как только собрали последние ягоды, берите секатор и начинайте. Растению нужно время на восстановление и подготовку к зиме".

Агроном рекомендует разделить процесс обрезки на несколько этапов:

Санитарная чистка: удалите все больные, поврежденные и слабые побеги, независимо от их возраста. Они не принесут хорошего урожая и будут рассадником болезней. Обрезка отплодоносивших стеблей: их можно легко узнать по темно-коричневой коре и остаткам плодовых веточек. Срезайте под корень, оставляя ничего, кроме чистого основания. Каждый оставленный пенёк может стать входом для инфекции и вредителей. Формирование куста: для получения качественного урожая оставьте 6-8 самых сильных однолетних побегов на погонный метр, остальные срезайте.

Различия в обрезке обычной и ремонтантной малины

Кружков уточняет, что подход к обрезке ремонтантной малины отличается: "С ней немного сложнее и проще одновременно. Проще — можно удалить все побеги под корень осенью и получить новый урожай на новых стеблях. Сложнее — если вы хотите два урожая за сезон".

"Для получения двух урожаев оставьте отплодоносившие побеги до весны, только укоротите концы, где были ягоды. В следующем году они дадут ранний урожай в июне-июле, а новые побеги — осенью. Но помните: такая схема может истощить растение и снизить общую продуктивность".

Подкормка малины: важные моменты

"После обрезки малина нуждается в питательных веществах, но не в любых", — отмечает Кружков. "Исключите азотные удобрения, так как они стимулируют рост зелёной массы, которая не успеет вызреть до холодов. В конце лета малина требует фосфора и калия".

Агроном предлагает простую, но эффективную подкормку: "Растворите 40 граммов суперфосфата и 20 граммов сульфата калия в 10 литрах воды. Этого хватит для 2-3 кустов. Также можно использовать древесную золу — отличный источник калия и микроэлементов. Один стакан золы на куст, немного заделав в почву, — очень эффективное решение".

"А для любителей органики великолепный вариант — ведро перепревшего компоста или перегноя под каждый куст. Только не используйте свежий навоз, он может вызвать нежелательный рост в неподходящее время".

Правильный полив и мульчирование малины

"Я часто вижу, как садоводы после сбора урожая забывают о малине и прекращают полив. Это серьезная ошибка", — говорит Кружков. "Июль-август могут быть засушливыми, а малине нужна влага для формирования плодовых почек и вызревания побегов".

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

