Собрали ягоды — берите секатор: как ухаживать за малиной после плодоношения

Многие садоводы ошибочно полагают, что после окончания сезона сборов можно забыть о малине до следующего года. Однако именно в это время закладывается основа для будущего урожая, и правильная обрезка играет ключевую роль. Агроном Сергей Кружков поделился своими профессиональными рекомендациями, которые помогут вам получать вдвое больше крупных и сладких ягод каждый год, пишет URA.RU.
"Что отличает опытных садоводов от новичков? Они понимают, что сезон не заканчивается с последней ягодой", — говорит Сергей Кружков. "Это время, когда закладывается основа будущего урожая. Малина имеет двухлетний цикл развития стеблей, и то, что вы сделаете сразу после плодоношения, значительно повлияет на количество и качество ягод в следующем году".
По мнению Кружкова, летняя обрезка — это не просто косметическая процедура, а настоящая перезагрузка растения. "Представьте, что отплодоносившие побеги — это разряженные батарейки, которые продолжают забрать энергию из системы. Удаляя их, вы перенаправляете ресурсы на формирование новых сильных побегов и закладку плодовых почек".
"Ключевое правило — своевременно обрезать", — подчеркивает Кружков. "Не стоит дожидаться осени. Как только собрали последние ягоды, берите секатор и начинайте. Растению нужно время на восстановление и подготовку к зиме".
Агроном рекомендует разделить процесс обрезки на несколько этапов:
Кружков уточняет, что подход к обрезке ремонтантной малины отличается: "С ней немного сложнее и проще одновременно. Проще — можно удалить все побеги под корень осенью и получить новый урожай на новых стеблях. Сложнее — если вы хотите два урожая за сезон".
"Для получения двух урожаев оставьте отплодоносившие побеги до весны, только укоротите концы, где были ягоды. В следующем году они дадут ранний урожай в июне-июле, а новые побеги — осенью. Но помните: такая схема может истощить растение и снизить общую продуктивность".
"После обрезки малина нуждается в питательных веществах, но не в любых", — отмечает Кружков. "Исключите азотные удобрения, так как они стимулируют рост зелёной массы, которая не успеет вызреть до холодов. В конце лета малина требует фосфора и калия".
Агроном предлагает простую, но эффективную подкормку: "Растворите 40 граммов суперфосфата и 20 граммов сульфата калия в 10 литрах воды. Этого хватит для 2-3 кустов. Также можно использовать древесную золу — отличный источник калия и микроэлементов. Один стакан золы на куст, немного заделав в почву, — очень эффективное решение".
"А для любителей органики великолепный вариант — ведро перепревшего компоста или перегноя под каждый куст. Только не используйте свежий навоз, он может вызвать нежелательный рост в неподходящее время".
"Я часто вижу, как садоводы после сбора урожая забывают о малине и прекращают полив. Это серьезная ошибка", — говорит Кружков. "Июль-август могут быть засушливыми, а малине нужна влага для формирования плодовых почек и вызревания побегов".
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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