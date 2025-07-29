Идеальное дерево для сада: плодоносит и цветёт несколько раз в год

Почему гуайяво — лучший выбор для украшения сада

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы ищете дерево, которое украсит ваш сад и порадует щедрым урожаем, обратите внимание на гуайяво (Psidium guajava). Это удивительное дерево, родом из тропиков Америки, становится всё более популярным благодаря своей простой заботе и привлекательным свойствам.

Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гуава

Гуайяво можно смело посадить в начале августа. Оно не только приносит сладкие плоды, но и радует глаз ароматными цветами. Основное цветение происходит весной, но при благоприятных условиях дерево может цвести повторно в конце лета, обеспечивая второй урожай осенью или даже весной следующего года.

Плоды гуайяво созревают в основном в конце лета, а их мякоть может быть белой, розовой или желтой, с ярким ароматом и сладким вкусом. Это дерево богато витамином C, антиоксидантами и клетчаткой, что делает его отличным дополнением к вашему рациону.

Этот вид дерева прекрасно адаптируется к различным климатическим условиям и может расти на бедных почвах. Гуайяво требует солнечного света, умеренного полива и дренажной почвы. Кроме того, оно становится устойчивым к кратковременным заморозкам до -2 °C.

Гуайяво идеально подходит для начинающих садоводов и тех, кто ограничен в пространстве, так как при правильной обрезке его можно держать компактным и невысоким. Дерево также можно выращивать в больших горшках при условии хорошего ухода.

Если вы хотите добавить в свой сад необычное и полезное дерево, гуайяво — отличный выбор, который подойдёт как для украшения, так и для получения вкусных плодов.

Уточнения

Гуайя́ва или гуая́ва, или гойя́ба, или гуа́ва (лат. Psidium guajava) — древесное растение, вид рода Псидиум (Psidium) семейства Миртовые (Myrtaceae). Важная сельскохозяйственная культура.

