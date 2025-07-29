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Как получить гигантский урожай лука только с помощью двух доступных ингредиентов — их сила удивит

Агрономы рекомендовали натуральную подкормку для лука из дрожжей и древесной золы
Садоводство

Хотите собрать урожай крупного, сочного лука без использования дорогой химии? Секрет кроется в простой, но эффективной комбинации двух доступных ингредиентов, которые легко найти на любой кухне или в сарае. Этот натуральный дуэт способен преобразить грядки и подарить богатый урожай.

Репчатый лук
Фото: flickr. com by Eunice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Репчатый лук

Натуральный стимулятор роста

Речь идет о привычных пекарских дрожжах и древесной золе. Вместе они создают мощный питательный коктейль для лука, действие которого уже оценили многие огородники. Дрожжи выступают в роли стимулятора роста и источника полезной микрофлоры, способствуя оздоровлению почвы и активному развитию корневой системы. Улучшенная структура грунта помогает растению лучше усваивать влагу и питательные вещества.

Польза древесной золы

Древесная зола насыщена калием, фосфором и множеством микроэлементов. Калий особенно важен для формирования крупных, плотных луковиц, а также улучшает их лёжкость. Кроме того, зола мягко раскисляет почву, что также благоприятно сказывается на развитии растения.

Как приготовить подкормку

Для приготовления раствора потребуется:

  • 100 граммов свежих дрожжей (или 10 граммов сухих)

  • 10 литров тёплой воды

  • 2-3 столовые ложки сахара (для активации брожения)

Смесь оставляют на 2-3 часа в тёплом месте до появления пены и характерного дрожжевого запаха. Затем в раствор добавляют один стакан просеянной древесной золы, тщательно перемешивают и дают настояться ещё около часа. Перед применением полученный концентрат обязательно разбавляют водой в соотношении 1:5.

Когда и как вносить

Полив проводят строго под корень, по предварительно увлажнённой почве. На одно растение расходуется около 0,5 литра раствора. Первая подкормка приходится на фазу активного роста пера — примерно через 2-3 недели после появления всходов. Вторую проводят спустя ещё 2-3 недели, в момент начала формирования луковиц.

Важно не переборщить: достаточно двух подкормок за сезон с интервалом не менее двух недель. Избыток дрожжей способен нарушить баланс почвы и навредить растениям.

Результаты, которые впечатляют

Уже через несколько дней после внесения подкормки можно заметить изменения: лук активно трогается в рост, перо становится плотным и насыщенно-зелёным, а луковицы — крупными и сочными. Повышается и устойчивость растений к внешним стрессам.

Этот простой, доступный и полностью натуральный способ действительно работает. Он не требует затрат, легко готовится и при этом даёт впечатляющий результат. Попробуйте — и убедитесь сами!

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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