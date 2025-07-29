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Поливали каждый день, а растения всё равно вяли? Тогда попробуйте этот приём

Сосновая кора снижает температуру почвы и сохраняет влагу в жару
4:34
Садоводство

Август — время не только созревания урожая, но и настоящего испытания для растений. Под палящим солнцем верхний слой почвы раскаляется, а вместе с ним страдает и корневая система. Влага испаряется почти мгновенно, растения начинают вянуть даже при регулярном поливе. Но есть проверенный способ снизить температуру и сохранить влагу — мульча из сосновой коры.

Полив сада
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив сада

Этот натуральный материал создаёт комфортные условия для растений даже в сильную жару. Он не просто украшает участок, но и играет важную роль в регулировании микроклимата прикорневой зоны.

Как мульча защищает от перегрева

Сосновая кора — это природный теплоизолятор. Её структура пористая: между частицами материала остаются воздушные промежутки, которые замедляют нагревание почвы. Такой слой действует как буфер между горячим воздухом и чувствительным корневым слоем.

Кроме того, кора имеет низкую теплопроводность. Это означает, что солнечное тепло плохо проходит через неё вниз, а значит, грунт под мульчей остаётся прохладным даже в полуденный зной.

На открытых участках температура поверхности почвы в жару может подниматься до +50 °C и выше. Под мульчей этот показатель в среднем на 10-15 °C ниже, что критически важно для большинства овощей, ягод и декоративных культур.

Светлый цвет — дополнительный бонус

В отличие от тёмной мульчи (например, из торфа или перегноя), сосновая кора имеет светлый коричневатый оттенок. Она не притягивает солнечные лучи, а частично отражает их, снижая тепловую нагрузку на верхний слой почвы.

Это особенно актуально для южных регионов, где прямое солнце может буквально "сварить" нежные корни растений в открытом грунте.

Снижение испарения влаги

Жаркая погода быстро высушивает почву, даже если поливать её ежедневно. Мульча помогает удерживать влагу: она предотвращает испарение, а также равномерно распределяет осадки и поливную воду.

Под корой влага испаряется медленно, а значит, меньше стресса для растений. Их корневая система получает регулярное питание без риска пересушивания.

Польза для микроорганизмов

Прохладная и влажная среда под слоем мульчи способствует активности полезных почвенных микроорганизмов. Именно они отвечают за переработку органики, снабжение корней питательными веществами и укрепление иммунитета растений.

На перегретых участках биологическая активность резко снижается, почва становится "пустой" и быстро истощается.

Дополнительные преимущества

Мульча из сосновой коры даёт не только защиту от жары:

  • Подавляет рост сорняков. Особенно однолетников, конкурирующих с культурными растениями за воду и питание.

  • Обогащает почву. По мере разложения кора превращается в перегной и улучшает структуру земли.

  • Снижает частоту поливов. Вода сохраняется дольше, и можно сократить расход в 1,5-2 раза.

  • Защищает от корневого перегрева. Особенно это важно для томатов, огурцов, кабачков и других культур с чувствительной корневой системой.

Как правильно использовать кору

Для эффективного мульчирования важно соблюдать простые правила:

  1. Используйте только чистую, необработанную химию кору. Лучше — специально подготовленную для садоводства.

  2. Укладывайте мульчу слоем 5-7 см, равномерно по всей площади приствольного круга или грядки.

  3. Не засыпайте корневую шейку растений — оставьте немного свободного пространства у стебля.

  4. Периодически подрыхляйте или обновляйте слой — особенно после сильных дождей или при уплотнении.

Когда мульчировать

Лучше всего укладывать кору в первой половине лета, но даже в августе это даёт заметный эффект. Особенно после глубокой прополки и обильного полива — тогда мульча фиксирует влагу и сохраняет прохладу дольше.

Этот приём особенно эффективен в сочетании с органическими удобрениями, которые вносили ранее: кора поможет сохранить их в почве, а не дать вымыться после каждого дождя.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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