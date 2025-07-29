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Годами выращивали безвкусную свёклу, пока не добавили в воду одну простую вещь

Пищевая сода повышает сахаристость свеклы за счёт снижения кислотности почвы
3:48
Садоводство

Свекла выросла крупная, но безвкусная — знакомая ситуация для многих огородников. Потратили силы, ухаживали, поливали, а на выходе — корнеплод есть, а сладости нет. Причина — не в сорте, а в химическом составе почвы и мелких нюансах ухода.

Свекла, только что выкопанная из земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла, только что выкопанная из земли

Есть простой и доступный способ изменить вкус свеклы — без удобрений и дорогостоящих стимуляторов. Понадобится лишь обычная пищевая сода, которая есть на каждой кухне. Этот метод используют опытные дачники для корректировки кислотности почвы, и он даёт быстрый результат.

Почему свекла теряет вкус

Сахаристость свеклы напрямую зависит от уровня кислотности грунта. При повышенной кислотности (pH ниже 6) корнеплод усваивает питательные вещества хуже, особенно бор — микроэлемент, необходимый для накопления сахаров. В итоге свекла растёт крупной, но внутри — водянистая, без характерного вкуса и цвета.

Нейтрализация лишней кислотности помогает наладить обмен веществ, улучшить питание корней и активизировать накопление сахаров в мякоти.

Что делает сода

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) обладает мягким щелочным действием. Она не только понижает кислотность почвы, но и улучшает доступность питательных веществ, особенно при нехватке бора. Благодаря этому:

  • свекла становится слаще;

  • снижается риск горечи и пустот в корнеплоде;

  • усиливается окраска мякоти.

Кроме того, сода не накапливается в растении и безопасна при правильном применении.

Как приготовить раствор

Для одного полива потребуется:

  • 1 столовая ложка пищевой соды;

  • 10 литров чистой воды (лучше отстоянной или дождевой).

Соду полностью растворяют в воде, чтобы не осталось осадка. Полученным раствором поливают почву под корень, стараясь не задевать листья — особенно в жару.

Сколько раз нужно поливать

Рекомендуемая схема: 2-3 полива с интервалом 5-7 дней. Этого достаточно, чтобы ощутимо изменить вкус свеклы к моменту сбора урожая. Первые изменения можно заметить уже через неделю: мякоть становится более плотной, насыщенной и чуть темнее.

Поливать лучше вечером или в пасмурную погоду — это снижает риск ожогов и повышает усвояемость раствора.

Важно: не стоит применять соду чаще или в большем количестве — избыток щёлочи нарушит микрофлору почвы и может повредить другие культуры.

Дополнительный эффект: помощь в усвоении бора

Бор — микроэлемент, дефицит которого часто остаётся незамеченным. Именно он отвечает за равномерное развитие корнеплодов и накопление сахаров. На кислых почвах бор усваивается плохо. Сода помогает освободить его из связей с другими веществами, делая доступным для растения.

Если в почве есть хотя бы минимальный запас бора (например, после весенней подкормки борной кислотой), сода активизирует его действие. Это усиливает общий эффект сладости и улучшает структуру корнеплодов.

Кому подходит этот способ

Метод особенно полезен:

  • при выращивании свеклы на глинистых или торфяных почвах;

  • в регионах с частыми дождями, где pH почвы снижается со временем;

  • если в прошлом сезоне свекла была крупной, но безвкусной;

  • при минимальном применении минеральных удобрений.

Если вы придерживаетесь органического подхода в огороде, сода станет отличной альтернативой стимуляторам из магазина. Главное — соблюдать дозировку и не проводить обработку слишком часто.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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