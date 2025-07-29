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Сосед ждал, пока лук дорастёт — остался без урожая: вот чего нельзя делать в августе

Лук нужно убирать в августе до дождей для сохранности урожая
Садоводство

Репчатый лук — культура с длительным сроком хранения, но только при одном условии: если его убрать вовремя. Многие огородники совершают распространённую ошибку — оставляют лук "на дорастить" до самого конца августа. В итоге вместо крепких луковиц получают продукт, непригодный к хранению.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Август — это не только конец лета, но и начало потенциальных проблем: дожди, перепады температур и избыточная влажность способны полностью перечеркнуть весь труд сезона.

Что происходит с луком, если его передержать на грядке

После окончания активного роста луковица переходит в фазу покоя. Это естественный этап, при котором она постепенно подсыхает, формирует защитные чешуи и закрывает шейку. Если в этот момент идут дожди, почва насыщается влагой, и растение получает "ложный сигнал" — пора расти заново.

Лук начинает заново формировать корни прямо в земле. Это фатально для будущего хранения. Такие луковицы уже не законсервированы — внутри начинается процесс вторичной вегетации. В хранилище такой лук быстро загнивает или пускает зелень.

Кроме того, перележавшие луковицы становятся уязвимыми для шейковой гнили и других болезней. Особенно если август выдался влажным, споры грибков развиваются на фоне ослабленного иммунитета овоща.

Как определить оптимальный срок уборки

Главный ориентир — внешний вид растений. У лука, готового к уборке:

  • перья полегли и начали подсыхать;

  • шейка стала мягкой и истончённой;

  • покровные чешуи начали желтеть.

Обычно это происходит в середине или ближе к концу августа, в зависимости от региона и погоды. Главное — не тянуть. Даже 5-7 лишних дней на грядке могут испортить значительную часть урожая.

Почему нельзя копать в мокрую погоду

Многие дожидаются выходных или конца дождей, а потом начинают убирать лук в переувлажнённую почву. Это ошибка. Во влажной земле луковицы покрываются налипшей грязью, не могут полноценно просохнуть и становятся уязвимыми к гниению.

Оптимальное условие для уборки — сухая, солнечная погода. Если солнца нет, можно копать при пасмурной, но тёплой погоде, главное — без дождя в ближайшие сутки.

Лук лучше не выдёргивать за ботву, а аккуратно поддевать вилами, стараясь не повредить донце. Любая трещина, удар или надрыв шейки сокращают срок хранения вдвое.

Правильная просушка — половина успеха

Сразу после сбора луковицы нужно разложить на грядке или на подстилке в солнечном месте. Если стоит сухая погода — это идеальные условия. Солнце и ветер подсушивают шейку, подсобные чешуи становятся жёсткими и защищают мякоть от проникновения влаги и грибков.

Если стоит дождливая погода, лук убирают под навес или на чердак с хорошей вентиляцией. Главное — никакой полиэтилен и замкнутые пространства: влага внутри начнёт собираться, и урожай быстро испортится.

Полная просушка занимает от 7 до 14 дней. Луковицы считаются готовыми к закладке на хранение, когда:

  • шейка полностью высохла, не гнётся и не выделяет сок;

  • наружные чешуи шелестят при трении и легко очищаются;

  • сам лук плотный, сухой, без признаков гнили или трещин.

Как хранить лук после сбора

После просушки обрежьте ботву, оставляя "хвостик" 3-5 см. Донце не трогайте. Лук лучше хранить в ящиках с отверстиями, в тёплом и сухом помещении с температурой от +1 до +4 °C.

Перебирайте урожай хотя бы раз в месяц, чтобы вовремя убрать подпорченные экземпляры. Так вы сохраните до 90-95% урожая до весны.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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