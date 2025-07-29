Один стакан в августе — и яблоня цветёт, как в сказке: проверено на своём саду

В августе яблоням и грушам необходима подкормка фосфором и калием

4:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — не просто завершение сезона. Для плодовых деревьев это ключевой этап, от которого зависит урожай следующего года. Именно в последнем летнем месяце формируются будущие цветочные почки у яблонь и груш. А значит, питание в этот момент имеет решающее значение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоня

Правильно подобранная августовская подкормка усиливает иммунитет деревьев, повышает их зимостойкость и способствует закладке плодовых зачатков. Ошибки на этом этапе могут обернуться скудным урожаем или вовсе его отсутствием в следующем сезоне.

Почему нельзя вносить азот

Многие садоводы по привычке продолжают использовать азотные удобрения до конца лета. Однако именно в августе от них стоит отказаться. Азот стимулирует рост новых побегов, а в это время они уже не успевают вызреть. Неокрепшая древесина становится уязвимой перед морозами и часто подмерзает, особенно у молодых деревьев.

Поэтому задача августа — не наращивать зелёную массу, а укреплять существующие побеги и поддерживать процессы подготовки дерева к зиме и следующему плодоношению.

На что сделать ставку

Августовская подкормка должна быть направлена на насыщение почвы фосфором и калием. Эти два элемента играют главную роль в закладке плодовых почек и в укреплении тканей дерева.

Монофосфат калия

Это удобрение содержит два необходимых элемента в легкоусвояемой форме. Подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Не перегружает почву лишними солями и быстро действует.

Суперфосфат + сернокислый калий

Комбинация, проверенная временем. Особенно эффективна при внесении в сухом виде под перекопку приствольного круга. Такой способ позволяет равномерно распределить элементы в зоне корней.

Древесная зола

Натуральный источник калия и фосфора. Кроме того, зола содержит кальций, магний и микроэлементы. Подходит для рассыпки по приствольному кругу с последующей неглубокой заделкой. Не только питает почву, но и снижает её закисленность.

Перегной и компост

Органические удобрения действуют медленно, но обеспечивают пролонгированный эффект. Их вносят поверхностно в зону приствольного круга. Главное — не заглублять слишком сильно: кислород должен поступать к корням.

Как правильно вносить удобрения

1. Обязательно увлажняйте почву. Все удобрения работают только при наличии влаги. Без полива питательные вещества не смогут раствориться и попасть к корневой системе.

2. Делайте подкормку по влажной земле. Особенно если используете жидкие растворы. Это предотвратит ожоги нежных корешков, особенно у молодых деревьев.

3. Внекорневые подкормки — в помощь. Растворы низкой концентрации можно использовать для опрыскивания кроны. Через листья деревья получают микроэлементы быстрее, особенно при стрессах и резких перепадах погоды.

Пример схемы подкормки

Корневая: растворите 15-20 г монофосфата калия в 10 литрах воды. Этого достаточно на одно взрослое дерево. Для молодых деревьев дозировку уменьшите вдвое.

Внекорневая: 2-3 г на 1 литр воды. Опрыскивание проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.

Органика: по ведру компоста или перегноя под каждое дерево, разровняйте по приствольному кругу.

Зола: 1 стакан под взрослое дерево, равномерно распределить и заделать в почву.

Что даст такая подкормка

Деревья, получившие в августе нужные элементы, в следующем году:

дадут больше цветков и завязей;

будут устойчивее к заморозкам;

перенесут зиму без потерь;

реже болеют и требуют меньше вмешательства.

Подкормка в конце лета — это инвестиция в будущий урожай. Если сделать всё правильно, весной и летом следующего года деревья порадуют обильным цветением, а позже — крупными и сочными плодами.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

