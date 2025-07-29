Огород засиял — и ни одной травинки: ненужный материал сработал лучше химии

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Картон и мульча полностью блокируют рост сорняков на грядке
4:05
Садоводство

Постоянная борьба с сорняками отнимает у садоводов больше всего времени и сил. Склоняться над грядками снова и снова, выдёргивая корни вручную — дело утомительное и неблагодарное. Но мало кто знает, что решить эту проблему можно с помощью самого обычного картона. Того самого, что обычно отправляется в мусор.

Грядка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядка

Метод прост, экологичен и действительно эффективен. Картон не только избавляет от сорняков, но и улучшает структуру почвы, а на его применение уходит минимум усилий. Всё, что вам понадобится — коробки и немного мульчи.

Почему картон работает

Картон перекрывает свет, необходимый растениям для фотосинтеза. Когда он плотно ложится на поверхность почвы, сорняки теряют доступ к солнцу и перестают расти. Через пару недель их рост замедляется, а через месяц — прекращается совсем.

В отличие от чёрной плёнки или агроволокна, картон дышит и постепенно разлагается, питая почву. Его можно использовать без вреда для природы и без риска "пережечь" грядку. Он хорошо справляется с однолетними сорняками, а также с большинством многолетников.

Какой картон подходит

Важно использовать неглянцевый, неокрашенный картон без цветной печати, плёнки и скотча. Лучше всего подходят простые коричневые коробки — из-под техники, продуктов или посылок. Они быстро размокают и хорошо контактируют с почвой.

Не используйте картон с ламинацией и водоотталкивающим покрытием — он плохо разлагается и может содержать вредные вещества.

Подготовка грядки

Перед укладкой картона участок нужно подготовить:

  1. Срежьте высокие сорняки триммером или вручную.

  2. Удалите особенно крупные корни и остатки растений.

  3. Хорошо увлажните почву. Это важно: на сухом грунте картон будет плохо работать и медленно разлагаться.

Укладка и закрепление

Картон укладывают внахлёст, перекрывая стыки минимум на 15-20 см. Это не даёт сорнякам пробиться между листами. Особое внимание уделите краям грядки — именно там чаще всего прорастают побеги.

Сверху картон присыпают слоем мульчи. Подойдёт:

  • свежескошенная трава,

  • опавшие листья,

  • солома,

  • древесная щепа,

  • компост.

Толщина слоя — 5-10 см. Мульча не только придаёт аккуратный вид, но и удерживает картон от ветра, помогает ему быстрее разложиться и дополнительно подавляет рост сорняков.

Когда применять

Лучшее время для укладки — весна или ранняя осень, до активной посадки. Но если грядка уже засажена, картон можно размещать в междурядьях. Главное — не засыпать им сами стебли культурных растений.

Если мульчировать под картофель, капусту, кабачки или другие широколистные культуры, можно делать это в течение всего сезона.

Сколько держится эффект

Картон разлагается полностью за 1-2 сезона в зависимости от толщины и условий. На это время вы практически избавляетесь от сорняков. После полного разложения его можно обновить — просто уложить новый слой на тот же участок.

За это время почва становится мягче, богаче и лучше удерживает влагу. А значит, вам нужно меньше поливать, меньше рыхлить и почти не тратить время на прополку.

Дополнительные плюсы

  • Сохранение влаги: картон и мульча работают как изолятор, уменьшая испарение.

  • Защита корней: почва не перегревается и не пересыхает даже в жаркие дни.

  • Меньше работы: без регулярной прополки вы экономите время и силы на другие дела в саду.

Такой способ особенно полезен для занятых садоводов, пожилых людей или тех, кто обустраивает участок с нуля.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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