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Солнечные ожоги на винограде: как марля спасёт урожай от беды

Как защитить виноград от солнечных ожогов
3:44
Садоводство » Плодовые

Виноград — это не только вкусный, но и капризный плод, требующий внимательного ухода. Одной из наиболее неприятных проблем, с которой сталкиваются виноградари, являются солнечные ожоги. Они могут значительно снизить качество урожая и негативно сказаться на здоровье растений. Но не отчаивайтесь! Защитить свои виноградники от этой проблемы можно с помощью доступных средств, таких как обычная марля. 

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org
Виноград

Причины солнечных ожогов у винограда

Солнечные ожоги возникают из-за перегревания ягод и листьев под прямыми солнечными лучами. Это может происходить по нескольким причинам:

  1. Слишком яркое солнце. Если ваш виноградник расположен на солнечной стороне, перепады температур между днем и ночью могут быть значительными.
  2. Недостаток влаги. Если растение испытывает стресс из-за нехватки воды, оно становится более уязвимым к солнечным ожогам.
  3. Неправильная обрезка. Чрезмерная обрезка может привести к недостатку листвы, что увеличивает риск перегрева ягод.

Как марля помогает защитить виноград от солнечных ожогов

Обычная марля — это легкий, воздухопроницаемый и водопроницаемый материал, который может служить отличным защитным средством. Вот несколько способов её использования:

  1. Создание затеняющих конструкций. Закрытие виноградных гроздьев или листьев марлей позволяет уменьшить интенсивность солнечного света, что существенно снижает риск перегрева и возникновения ожогов. Для этого накройте гроздья или целые участки виноградной лозы свободно, оставляя достаточное пространство для вентиляции.
  2. Снижение температуры. Марля обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что помогает поддерживать оптимальную температуру для роста растений. Она создает «плёнку», которая отражает часть солнечного света и снижает нагрев ягод.
  3. Защита от ветра и осадков. Марля способна защитить виноградники от сильного ветра, который может способствовать высушиванию растений. Кроме того, она предохраняет плоды от града и сильных дождей.

Как правильно использовать марлю для защиты винограда

  1. Выбор материала. Используйте марлю средней плотности. Слишком тонкая может не обеспечить достаточной защиты, а слишком плотная — ограничит доступ воздуха.
  2. Обеспечьте вентиляцию. Убедитесь, что между марлей и виноградом остается пространство для циркуляции воздуха. Это предотвратит развитие грибковых заболеваний, не позволяя влаге задерживаться.
  3. Регулярно проверяйте состояние. Следите за состоянием растений, особенно в период солнечной активности. Если наблюдаются признаки перегрева, измените или добавьте слои марли.
  4. Снимайте на ночь. Если ваша марля является съемной конструкцией, старайтесь снимать её на ночь, чтобы мелкие насекомые могли свободно проходить, а сама лоза могла «отдохнуть».

Защита винограда от солнечных ожогов — это необходимая мера для обеспечения качественного и здорового урожая. Обычная марля оказалась одним из самых простых и доступных средств для этого. Применяя данные советы, вы сможете существенно улучшить условия для роста ваших виноградников и защитить их от негативных последствий солнечного воздействия. Создайте комфортные условия для своих растений, и они ответят вам щедрым урожаем!

Уточнения

Ма́рля — прозрачная и вместе с тем лёгкая по весу текстильная хлопчатобумажная ткань.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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