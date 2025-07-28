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Агроном Викулов дал советы, как вырастить букет к 1 сентября

Чем не стоит пренебрегать для цветущих растений
1:31
Садоводство » Цветы

Удаление боковых побегов и профилактика болезней растений помогут вырастить великолепный букет к 1 сентября. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов, сообщает Москва 24.

Букет цветов
Фото: unsplash.com by Annie Spratt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букет цветов

По словам специалиста, в конце июля уже слишком поздно сажать новые цветы. Однако сейчас — самое время заняться уходом за гладиолусами, гортензиями, астрами, декоративными подсолнухами и георгинами, которые были посажены ранее.

Сейчас важно обрезать боковые побеги, чтобы они не забирали питательные вещества у основного цветка, что позволит ему развиваться и раскрывать свою красоту в полном объёме, отметил Викулов.

Агроном также подчеркнул необходимость контроля состояния растений и борьбы с заболеваниями.

"Если на листьях появились "ржавые" пятна, рекомендуется незамедлительно обработать их фунгицидом", — добавил В. Викулов.

Не забывайте защищать цветы от вредителей: обрабатывайте их средствами против тли, которая особенно охотно поражает декоративные подсолнухи. Кроме того, своевременно избавляйтесь от слизней, которые являются большой угрозой для георгинов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова сообщила, что сейчас как раз пора подкормить цветы фосфорно-калийными удобрениями. Это нужно сделать до 15 августа, иначе растения начнут давать больше листвы вместо цветочных бутонов, предостерегла она.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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